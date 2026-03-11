Döşemealtı Belediyesi'ne operasyon: 125 milyon TL’lik kamu zararı

Antalya'da, Döşemealtı Belediyesinin düzenlediği asfalt ve kaldırım ihalelerindeki usulsüzlük iddiaları üzerine geniş çaplı bir operasyon başlatıldı. Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde harekete geçen Antalya Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 11 Mart 2026 tarihinde şüphelilerin yakalanması için eş zamanlı baskınlar düzenledi. Soruşturmanın "ihaleye fesat karıştırma", "edimin ifasına fesat karıştırma" ve "resmi belgede sahtecilik" suçlamalarıyla yürütüldüğü bildirildi.

Yetkililerin yaptığı incelemeler sonucunda; ihalelerde eksik imalat yapıldığı, aynı iş için mükerrer hak ediş belgeleri düzenlendiği ve sahte kantar fişleri kullanılarak kamunun zarara uğratıldığı tespit edildi.

KAMU ZARARI 125 MİLYON LİRAYI AŞTI

Yapılan detaylı değerlendirmelerde, usulsüzlüklerin devlete maliyeti netleştirildi. Birinci ihalede hak ediş tarihi itibarıyla 66 milyon 569 bin 626 TL, ikinci ihalede ise 55 milyon 841 bin 50 TL olmak üzere başlangıçta 122 milyon TL’nin üzerinde bir kamu zararı saptandı. Güncellenen son hesaplamalarla birlikte toplam kamu zararının 125 milyon 392 bin 116 TL seviyesine ulaştığı ifade edildi.

ESKİ BAŞKAN VE 21 KİŞİ HAKKINDA YAKALAMA KARARI

Oluşan bu zararda sorumluluğu bulunduğu değerlendirilen toplam 22 kişi hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Hakkında işlem yapılan isimler arasında Döşemealtı eski Belediye Başkanı Turgay Genç, iki belediye başkan yardımcısı, sekiz belediye personeli, altı yüklenici firma çalışanı ve beş belediye meclis üyesi bulunuyor. Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin yakalama çalışmalarını sürdürdüğü şüphelilerden birinin halihazırda cezaevinde olduğu, iki kişinin ise yurt dışında bulunduğu belirtildi. Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesindeki operasyon devam ediyor.