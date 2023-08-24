Dr. Doğu Perinçek'ten açıklama! Rusya'daki uçak kazasını hakkında uyardı

Vatan Partisi Genel Başkanı Dr. Doğu Perinçek, dün tüm dünya kamuoyunun yakından takip ettiği Wagner paralı asker grubu kurucu başkanı Yevgeni Prigojin'in özel jetinin düşmesi sonrası önemli açıklamalarda bulundu.

DOĞU PERİNÇEK: PRİJOGİN'İN ÖLDÜRÜLMESİNİN PUTİN VE RUSYA'YA FAYDASI YOK



Prijogin'in öldürülmesine Putin'e bir faydası olmayacağını ve bu olayın Putin'in düşmanlarının yapmış olabileceğini vurgulayan Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek şunları dedi:

- Bu olay, Rusya'nın ve Putin'in düşmanlarının marifeti olabilir. Prijogin'in öldürülmesinin Putin ve Rusya'ya faydası yok. Rusya'nın düşmanlarının yararına olduğu ortaya çıkmış durumda. Burada Putin'in psikolojik bir harekatla karşı karşıya kalacağı açıkça görülüyor. Putin önemli bir devlet adamı. Hislerine teslim olmaz. Darbeden sonra Rusya sorunu çözüp Prigojin'i disiplin altına aldı. Prigojin, Putin'in rakibi de olamaz. Putin böyle küçük tertiplerin içinde olmaz. Böyle bir durumun kendisi aleyhine olabileceğini bilecek bir adam. Karşılıklı güven ilişkisinin tesis edilip edilmediğini bilemem. Bu insanlar basit çekişmelerin içinde olacak insanlar değil. Her iki ismi de tanıyoruz. Bu adamlar küçük olayların peşinden koşacak insanlar değildir. Zaten sorunları hallettiler. Onun için Putin sorumlu tutacak bir durum görmüyorum. Wagner'in yeni komutanı belirlenecek. Rusya bir kahramanını kaybetti. Bu durum Rusya'da mathem yaratır. Wagner gibi örgütlerin için farklı devletlerin adamları olur. ABD'nin adamlarının Wagner'in içinde adamları olabilir. Sonuç olarak baktığımızda Putin'in aleyhine bir durum olmuştur.

'BUNU ABD YAPMIŞ OLABİLİR'

Uçak kazasına dair bu operasyonun ABD tarafından yapılabileceğini söyleyen Vatan Partisi Genel Başkanı Dr. Doğu Perinçek şu detaylara dikkat çekti: