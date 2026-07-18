Dr. Doğu Perinçek'ten çarpıcı uyarı: "NATO hükümetin gözünü kör etti! Çözüm Asya ittifakı"

Vatan Partisi Genel Başkanı Dr. Doğu Perinçek, Ankara’da düzenlenen NATO Zirvesi'nin ardından insanlığın barış, kamucu paylaşım ve ilerleme arzularını temsil eden alternatif bir toplantıda önemli açıklamalarda bulundu. Yeni güç dengelerinin büyük hesaplaşmaları ve savaş tehlikesini beraberinde getirdiğine dikkat çeken Perinçek, emperyalist cephenin gerilediğini, Asya medeniyetinin ise yükselişte olduğunu somut verilerle ortaya koydu.

ABD EKONOMİSİ BAŞ AŞAĞI GİDİYOR, ÜRETİM ÇİN'E GEÇTİ

Dünya ekonomisindeki değişimi Birleşmiş Milletler, OECD, IMF ve Dünya Bankası gibi uluslararası finans ve kalkınma örgütlerinin verileriyle açıklayan Perinçek, ABD'nin büyük üretim çöküşünü çarpıcı rakamlarla özetledi:

"ABD, NATO’yu kurduğu 1950'lerde dünya ekonomisinin %50'sini üretiyordu. 2000 yılında bu oran %25'e, bugün (2026) ise %17'ye düştü. 2030 yılı projeksiyonlarına göre ise ancak dünyanın %11'ini üretebilecek. Çin ise 2000 yılında %6 üretirken, bugün %27 üretiyor ve 4 yıl sonra dünyanın %44'ünü üretecek. Bizzat en büyük uluslararası finans kurumlarının rakamlarına göre 2030 yılında Çin 64 trilyon dolar, ABD ise 31 trilyon dolar satın alma gücüne sahip olacak. Dünyadaki Batı kapitalist emperyalist sistemi derin bir kriz yaşamaktadır."

''DERSİNE ÇALIŞMAYAN İRAN DEĞİL, HÜKÜMETİMİZDİR''

ABD'nin dünya dengelerindeki bu gerilemeyi kabullenmek istemediğini, bu yüzden şiddet ve silah seçeneğine başvurduğunu belirten Perinçek, ABD'nin İran'a yönelik saldırısında dünya gerçeklerine çarpıp yenildiğini ifade etti. Bu süreçte Türk hükümetinin ve hariciyesinin yanlış hesaplar yaptığını vurgulayan Perinçek, şunları kaydetti:

"Bizim Hariciye Bakanlığımız, hükümetimiz diyorlardı ki 'İran dersine çalışmamış, ödevini yapmamış'. Aslında dersine çalışmayan kim? Bizim Hariciye Bakanlığımız, hükümetimiz. Zannediyorlardı ki Amerika kazanacak. NATO'nun onların gözünü kör ettiğini görüyoruz. Gerçek süreci göremiyorlar."

''TÜRKİYE NATO'DAKİ YABANCIDIR: NATO'LAŞMAK FETÖ'LEŞMEKTİR''

Amerika Birleşik Devletleri'nin Doğu Akdeniz'de, Kıbrıs'ta, Ege'de, Yunanistan kıyılarında ve Karadeniz'de (Ukrayna üzerinden) namlularını doğrudan Türkiye'ye çevirdiğine dikkat çeken Perinçek, Türkiye'nin teslimiyetçi politikalara boyun eğmeyeceğini belirtti. Türkiye'nin 15-16 Temmuz gecesi NATO ile savaştığını, on binlerce FETÖ/NATO unsurunun ordudan ve emniyetten temizlendiğini hatırlatan Perinçek, çok sert bir uyarıda bulundu:

"Türkiye NATO'ya isyan etmiştir. Hapishanelerinde NATO generalleri yatan tek ülke Türkiye'dir. NATO bir zenginler, Avrupa ve Kuzey Amerika kulübüdür. Biz ise Asyalı bir devletiz, Asyalı bir milletiz. Türkiye, NATO'daki yabancıdır, üvey evlattır. Bu süreçte kalkıp tekrar Türkiye'yi NATO'laştırmak, FETÖ'leştirmek mümkün değildir. İktidar şunu çok iyi anlamalıdır: NATO'laşmak FETÖ'leşmektir!"

SAVAŞI ÖNLEYECEK TEK GÜÇ: TÜRKİYE, RUSYA, ÇİN VE İRAN İTTİFAKI

Dünyayı tehdit eden ABD ve İsrail merkezli savaş koalisyonunu durduracak yegâne kuvvet birikiminin Avrasya cephesi olduğunu belirten Dr. Perinçek, ittifak modelinin tarihi zorunluluğunun altını çizdi. Emperyalist nükleer tehditlere karşı Türkiye'nin sağlam ittifaklara ve caydırıcı güce ihtiyacı olduğunu ifade eden Perinçek sözlerini şöyle tamamladı:

"İran'ın tepesinde Amerika ve İsrail'in nükleer bombalar patlatmasını önleyen, Çin'in ve Rusya'nın caydırıcı tavrı olmuştur. Türkiye’nin bağımsız, demokratik ve müreffeh bir ülke olması hedefinin silahlı bir güvencesi şarttır. O güvence ittifaktadır. Bütün insanlığın savaş tehlikesinden kurtuluşunu sağlayacak olan kuvvet; imparatorluk geleneklerine sahip Türkiye, Rusya, İran ve Çin ittifakıdır. İnsanlığın kaderini bu ittifak belirleyecektir."