Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, 24 Nisan gününü “Ermeni Soykırımını anma günü” ilan ettiğini açıkladı. Vatan Partisi İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Dr. Rifat Mutlu ise yaptığı yazılı açıklamada Macron’a tepki gösterdi.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Ermeni Organizasyonlar Koordinasyon Konseyi’nin (CCAF) gelenekselleşen yemeğinde yaptığı konuşmada 24 Nisan gününü Ermeni Soykırımı anma günü ilan ettiğini açıkladı. 2017’deki seçim vaatlerinden birisi “Ermeni Soykırımı anma günü” olan Macron, birkaç hafta içerisinde anma gününü ilan edeceğini belirtti. Fransa, ayrıca 2001 yılında Ermeni Soykırımı’nı resmi olarak tanıyan ilk ülkelerden birisi olarak biliniyor. 2015 yılında ise Vatan Partisi Genel Başkanı Dr. Doğu Perinçek, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nden ülkelerin Ermeni Soykırımı’nı kabul etmelerinin mümkün olmadığı kararının çıkmasını sağlamıştı.



“Uluslararası hukuku ihlal ediyor!”

Vatan Partisi İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Dr. Rifat Mutlu, konuyla ilgili yazılı açıklamada bulundu. Mutlu, yaptığı açıklamada “24 Nisan gününü sözde Ermeni Soykırımı’nı anma günü olarak Fransız takvimine koyması nedeniyle Macron’u şiddetle kınıyorum. Macron, bu yaklaşımıyla mahkemelerin yetkisini gasp etmektedir, uluslararası hukuku ihlal etmektedir. Ermeni Soykırımı iddialarının hiçbir hukuki temeli bulunmamaktadır. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM)’nin 2. Dairesi’nin aldığı karar; Cumhurbaşkanlığının, parlamentoların ve hükümetlerin soykırım konusunda hüküm vermeye yetkili olmadıklarını belirtmektedir” ifadelerine yer verdi.



“Macron, gündem değiştirmek istiyor”

Soykırımın bir hukuk kavramı ve bir suç tanımı olduğunu vurgulayan Mutlu, “Soykırım suçunun varlığına yetkili mahkemeler karar verir. Bu nedenle Macron’un bu girişimi, 24 Nisan gününü sözde Ermeni Soykırımı’nın anma günü olarak ilan etmesi, takvime koyması; iki nedene dayanmaktadır. Birinci neden olarak şu anda gerçekten Fransa iç politikasında oldukça gücünü kaybeden

Macron’un bu Ermeni Soykırımı yalanına sarılmasıdır. İkincisi ve belki de daha önemlisi olan Türkiye’nin Fırat’ın doğusuna yönelik hareket hazırlığına karşı bu soykırım yalanını gündeme getirmesidir” diyerek hiçbir anlamı bulunmayan ve uluslararası hukuku ve Fransa hukukunu çiğneyen Macron’un bu yaklaşımını şiddetle kınadığını söyledi.



