Drift yapan sürücülere yüklü ceza: 64 bin 466 lira!

Kocaeli’nin İzmit ilçesinde, drift yaparak trafiği tehlikeye atan iki sürücüye 64 bin 466 lira ceza kesildi. İl Emniyet Müdürlüğü’nün yaptığı açıklamaya göre, drift yapan sürücüler, şehirdeki trafik güvenliğini ciddi şekilde tehlikeye attı. Ekipler, İnterteks Fuar Alanı’nda drift yapan iki otomobile yönelik başlatılan operasyonda, kimliklerini tespit ettikleri sürücülere büyük cezalar uygulandı.

İhbar üzerine harekete geçen emniyet ekipleri, drift yapan araçları tespit etmek için hızlı bir şekilde çalışma başlattı. İnterteks Fuar Alanı’nda gerçekleştirilen drift gösterileri, trafiği tehlikeye sokarak çevredeki vatandaşlar için risk oluşturdu. Ekipler, olay yerine ulaşarak gerekli önlemleri aldı ve sürücüler hakkında işlem başlattı.

64 BİN 466 LİRA PARA CEZASI UYGULANDI

İzmit’te drift yaparak trafiği tehlikeye sokan iki sürücüye, toplamda 64 bin 466 lira para cezası kesildi. Bunun yanı sıra, sürücü belgelerine 2 ay süreyle el konulurken, araçlar da trafikten men edildi.