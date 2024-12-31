Drift yapan sürücülere yüklü ceza: 64 bin 466 lira!

Kocaeli’nin İzmit ilçesinde, drift yaparak trafiği tehlikeye düşüren iki sürücüye toplamda 64 bin 466 lira ceza kesildi. Sürücü belgelerine 2 ay el konulurken, araçlar trafikten men edildi.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
Drift yapan sürücülere yüklü ceza: 64 bin 466 lira!
Yayınlanma:

Kocaeli’nin İzmit ilçesinde, drift yaparak trafiği tehlikeye atan iki sürücüye 64 bin 466 lira ceza kesildi. İl Emniyet Müdürlüğü’nün yaptığı açıklamaya göre, drift yapan sürücüler, şehirdeki trafik güvenliğini ciddi şekilde tehlikeye attı. Ekipler, İnterteks Fuar Alanı’nda drift yapan iki otomobile yönelik başlatılan operasyonda, kimliklerini tespit ettikleri sürücülere büyük cezalar uygulandı.

İhbar üzerine harekete geçen emniyet ekipleri, drift yapan araçları tespit etmek için hızlı bir şekilde çalışma başlattı. İnterteks Fuar Alanı’nda gerçekleştirilen drift gösterileri, trafiği tehlikeye sokarak çevredeki vatandaşlar için risk oluşturdu. Ekipler, olay yerine ulaşarak gerekli önlemleri aldı ve sürücüler hakkında işlem başlattı.

64 BİN 466 LİRA PARA CEZASI UYGULANDI

İzmit’te drift yaparak trafiği tehlikeye sokan iki sürücüye, toplamda 64 bin 466 lira para cezası kesildi. Bunun yanı sıra, sürücü belgelerine 2 ay süreyle el konulurken, araçlar da trafikten men edildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeni yıl mesajıCumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeni yıl mesajıGündem

Kaynak: Anadolu Ajansı

kocaeli drift ceza ücreti
Günün Manşetleri
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeni yıl mesajı
Bakan Kurum'dan deprem konutlarıyla ilgili açıklama
Erdoğan, Bahçeli ve Özel ile görüştü
Eski eşinin üzerine benzin döküp yaktı
"İmralı-DEM görüşmesi hayırlı bir başlangıcın ivmesi"
MSB’den yılın son günü operasyon
"Zorluklardan güneş üretmeye çağırıyoruz"
Sözde sorumlu artık etkisiz
57 ilde 536 şüpheli yakalandı
Çalışanların günlük yemek ve ulaşım bedeli belli oldu
Çok Okunanlar
Su kesintisi saatler sürecek: 31 Aralık ilçe ilçe su kesintileri Su kesintisi saatler sürecek: 31 Aralık ilçe ilçe su kesintileri
O illere hızlı tren gelecek: Bakanlık açıkladı O illere hızlı tren gelecek: Bakanlık açıkladı
Mevduat faizlerine güncelleme: 250 bin TL'nin aylık getirisi belli oldu Mevduat faizlerine güncelleme: 250 bin TL'nin aylık getirisi belli oldu
Sivas depremi sonrası Naci Görür'den önemli açıklama! Sivas depremi sonrası Naci Görür'den önemli açıklama!
Yılın son gününde hava nasıl olacak? Meteoroloji o illeri uyardı! Yılın son gününde hava nasıl olacak? Meteoroloji o illeri uyardı!