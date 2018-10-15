Rüşvet ve ihaleye fesat karıştırma iddiasıyla gözaltına alınan aralarında bir şube müdürünün de bulunduğu 5 kişiden 4'ü hakimlikçe tutuklandı

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünde (DSİ) rüşvet ve ihaleye fesat karıştırma iddiasıyla gözaltına alınan şube müdürü ile 3 özel şirket yöneticisi, tutuklandı.



Ankara Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alınan DSİ'de görevli şube müdürü Ü.K.E. ile şirket yöneticileri L.D, B.Ö, Ö.K. ve P.A, sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi.



Soruşturmayı yürüten Cumhuriyet Savcısı Alper Türközmen'e ifade veren şüphelilerden 4'ü, tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi. P.A. ise ifade işleminin ardından savcılıkça serbest bırakıldı.



Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince sorgulanan 4 şüpheli tutuklanarak cezaevine götürüldü.

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