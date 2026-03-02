Dsi işçi alımı kura çekimi canlı yayın: 1.389 işçi alımı kura sonuçları ekranı

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü (DSİ) tarafından yapılacak 1.389 işçi alımı için kura çekimi 2 Mart Pazartesi günü saat 10.00 itibarıyla başladı.

Noter huzurunda gerçekleştirilen kura çekimi canlı yayınlanıyor. Kura sürecinin tamamlanmasının ardından sonuçlar isim listesi şeklinde ilan edilecek. Yayımlanan kılavuza göre asıl ve yedek aday listeleri 9 Mart’ta erişime açılacak.

DSİ işçi alımında 1.389 asıl aday belirlenecek. Ayrıca ilan edilen kadro sayısının 4 katı kadar yedek aday kura ile tespit edilecek.

Dsi işçi alımı kura çekimi canlı yayın: 1.389 işçi alımı kura sonuçları ekranıKURA ÇEKİMİ CANLI YAYINLANIYOR

Kura çekimi DSİ 11. Bölge Müdürlüğü üzerinden canlı olarak takip edilebiliyor. İŞKUR üzerinden bildirilen başvuru sahipleri arasından açık iş sayısı kadar asıl ve asıl sayısının dört katı kadar yedek aday, sınav yapılmaksızın noter huzurunda kura ile belirleniyor.

HANGİ MESLEKLERE ALIM YAPILACAK?

DSİ işçi alımı kadro dağılımına göre 1.305 işçi noter kurasıyla, 84 işçi ise sınav uygulamasıyla alınacak.

Alım yapılacak kadrolar arasında usta yardımcısı, aşçı yardımcısı, şoför, düz işçi, bakımcı-yağcı, sürveyan, sondaj işçisi, treyler operatör yardımcısı, laborant yardımcısı, teknisyen, topoğraf, bekçi, su dağıtım teknisyeni, akaryakıtçı, hidrolog yardımcısı, jeofizik teknisyeni, alet operatörü, teknik ressam ve pompaj istasyonu operatörü yer alıyor.

ASIL ADAYLARDAN BELGE İSTENECEK

Asıl aday olarak atamaya hak kazananların atamaya esas belgeleri kontrol edilecek. Atama için belirtilen nitelikleri taşımayanlar ile yanlış, yanıltıcı veya yalan beyanda bulunduğu tespit edilenlerin ataması yapılmayacak. Ataması yapılmış olsa dahi işlemleri iptal edilecek.

Yerleştirildiği kadronun şartlarını taşıdığı halde istenen belgeleri süresi içinde teslim etmeyen, göreve başlamayan ya da feragat eden adayların yerine yedek listenin ilk sırasındaki adaydan başlamak üzere atama yapılacak.

Kura çekimine katılan adayların, atamaya ilişkin duyuru ve belge süreçlerini DSİ’nin resmi internet sitesi üzerinden takip etmeleri gerekiyor.