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DSİ mensubu Mahmut Pakyürek şehit oldu

Suriye'nin Afrin bölgesinde yürütülen Zeytin Dalı Harekatı kapsamında, İdlib kuzeyinde hareket halindeki konvoya düzenlenen terör saldırısında yaralanan ve tedavi gördüğü hastanede şehit olan Devlet Su İşleri (DSİ) personeli Mahmut Pakyürek'in (56) Adana'daki evine Türk bayrakları asıldı.

DSİ mensubu Mahmut Pakyürek şehit oldu

Suriye'nin Afrin bölgesinde yürütülen Zeytin Dalı Harekatı kapsamında, İdlib kuzeyinde hareket halindeki konvoya düzenlenen terör saldırısında yaralanan ve tedavi gördüğü hastanede şehit olan Devlet Su İşleri (DSİ) personeli Mahmut Pakyürek'in (56) Adana'daki evine Türk bayrakları asıldı.

Pakyürek'in DSİ 6. Bölge Müdürlüğü Baraj Lojmanları'ndaki evine gelen yakınları ve DSİ çalışanları, ev ve çevresine Türk bayraklarını astı. Evin bulunduğu sokağa taziye çadırları kuruldu.

Evli ve 4 erkek çocuk babası Pakyürek'in ailesinin Ankara'da olduğu, sadece bir oğlunun Adana'da bulunduğu öğrenildi.

Terör saldırısında, Zeytin Dalı Harekatı'na katılan DSİ mensuplarından Yasin Tanboğa 30 Ocak'ta şehit olmuş, Mahmut Pakyürek ise ağır yaralanmıştı. Treyler operatörü Pakyürek, tedavi gördüğü Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesinde şehit olmuştu. 


Kaynak: AA
Etiketler; #Mahmut Pakyürek #adana
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