DSÖ alarm verip risk seviyesini "Çok Yüksek"e çıkardı! Ölümcül virüs kontrolden çıktı

Demokratik Kongo Cumhuriyeti’nde (KDC) hızla yayılan ölümcül Ebola salgını, ülkenin doğusunu adeta esir aldı.

Salgının merkez üssünde yaşam mücadelesi veren bölge halkı, sadece ölümcül virüsle değil; hızla yayılan yalan haberler, batıl inançlar, önlemlere karşı sergilenen umursamaz tavırlar ve yıllardır yetersiz finanse edilen, çökmüş bir sağlık sistemiyle de savaşıyor. Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), bölgedeki tehdidin boyutunu göz önüne alarak risk seviyesini KDC için "çok yüksek" olarak güncelledi.

"İnsanların Öldüğünü Görene Kadar Şaka Sanıyorduk"

KDC'nin doğusundaki Ituri ve Kuzey-Kivu eyaletlerinde derinleşen krize dair CNN International'a konuşan bölge sakinleri, feryatlarını dünyaya duyurmaya çalışıyor. İnsanların rehavet ve hurafe yüzünden öldüğünü belirten kakao satıcısı Hélène Akilimali, "Ebola gerçek bir hastalık. İnsanların kendilerini kandırmayı bırakması gerekiyor" uyarısında bulundu. Ituri eyaletinin başkenti Bunia'da yaşayan Élie Ilunga ise sahadaki acı tabloyu, "İnsanların öldüğünü görene kadar bunun bir şaka olduğunu sanıyorduk, ama artık gerçek olduğunu görüyoruz" sözleriyle özetledi.

Korkutan Bilanço: Onaylanmış Aşı veya Tedavi Yok

DSÖ Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, salgına ilişkin korkutan güncel verileri paylaştı:

Şüpheli Vaka Sayısı: 900'ün üzerinde (101'i resmen doğrulandı)

Tahmini Can Kaybı: En az 177 ölüm gerçekleştiği tahmin ediliyor.

Küresel Risk Durumu: DSÖ, risk seviyesini KDC için "çok yüksek", bölgesel düzeyde "yüksek", küresel düzeyde ise şimdilik "düşük" olarak tanımladı.

Sağlık yetkilileri, salgına neden olan bu spesifik virüs varyantının henüz onaylanmış bir aşısı veya tedavisinin bulunmadığını belirterek durumun ciddiyetini vurguluyor. Üstelik bölgenin bir çatışma alanının ortasında bulunması ve yaklaşık 2 milyon insanın halihazırda yerinden edilmiş olması, acil sağlık müdahalelerini neredeyse imkansız hale getiriyor.

Cenaze Gelenekleri Virüsü Yayıyor: Hastaneyi Yaktılar!

Ebola kurbanlarının cansız bedenlerinin son derece yüksek bulaşıcılık oranına sahip olması, yerel kültürle büyük bir çatışma yaratıyor. Yas tutanların cenazeye doğrudan dokunmasını içeren yerel cenaze gelenekleri enfeksiyon zincirini hızla büyütüyor.

Ituri’de Ebola'dan ölen genç bir adamın yakınlarının cesedi Rwampara Hastanesi'nden "zorla" almaya çalışmasıyla bölgede gerilim hat safhaya çıktı. Protestocuların hastanede yangın çıkartarak iki çadırı kül ettiği bildirildi. Bu gelişmeler üzerine yerel makamlar halka açık toplantılara kısıtlamalar getirirken, taziye çadırlarını tamamen yasakladı.

Doktorlardan Hayati Çağrı: "Fiziksel Teması Kesin"

Bölgede canla başla çalışan doktorlar, salgının durdurulabilmesi için radikal önlemler alınması gerektiğini belirtiyor. Uzmanlar; insanların Ebola şüphesi taşıyan kişilere dokunmaktan kaçınması, sarılmak gibi gereksiz fiziksel temaslara son vermesi ve ölü hayvanlara kesinlikle temas etmemesi gerektiğinin altını çiziyor. Dr. Mwarabu Hugue sürecin ciddiyetini şu sözlerle özetledi: "Bu enfeksiyon zincirini kırmak için herkesin koruyucu bir tutum benimsemesi şart."

