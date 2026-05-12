DSÖ'den son dakika Hantavirüs açıklaması: Risk Hangi Seviyede?

Ghebreyesus, mevcut durumun büyük bir salgın başlangıcı olmadığını ancak kuluçka süresi nedeniyle vaka sayılarında artış beklendiğini vurguladı.

DSÖ'DEN HANTAVİRÜS AÇIKLAMASI: RİSK DÜŞÜK AMA VAKALAR ARTABİLİR

Ghebreyesus, hantavirüsle ilgili yapılan güncel değerlendirmeler sonucunda küresel sağlık riskinin hala düşük seviyede kaldığını ifade etti. Şimdiye kadar 3’ü ölümle sonuçlanan toplam 11 vakanın tespit edildiğini ve bu vakaların tamamının gemideki yolcu veya mürettebattan oluştuğunu belirtti. Tespit edilen vakalardan 9’unun Andes virüsü olduğu doğrulanırken, diğer iki vakanın ise muhtemel vaka kategorisinde izlendiği kaydedildi. Virüsün kuluçka süresinin 6 ila 8 hafta arasında değişebildiğine dikkat çeken Genel Direktör, özellikle bulaşıcı hastalık önleme tedbirleri alınmadan önceki etkileşimler nedeniyle önümüzdeki haftalarda yeni vakaların görülebileceği uyarısını yaptı.

İNSANİ TAHLİYE VE HAK VURGUSU

Madrid’deki basın toplantısında İspanya hükümetine tahliye sürecindeki liderliği için teşekkür eden Ghebreyesus, gemideki 23 ülkeden yaklaşık 150 kişinin haftalarca süren bekleyişinin yarattığı ruhsal çöküntüye değindi. Bazı çevrelerin yolcuların gemide hapsedilmesini savunmasını "insanlık dışı" olarak nitelendiren DSÖ Genel Direktörü, tahliye operasyonunun hem Tenerife halkı hem de yolcuların insan hakları açısından en güvenli yol olduğunu savundu. Tüm yolcuların onurlu ve şefkatli bir muamele görme hakkı olduğunu hatırlatan Ghebreyesus, tahliyenin başarıyla tamamlandığını ve geminin Hollanda’ya doğru yola çıktığını teyit etti.

KRİTİK 42 GÜNLÜK İZLEME SÜRECİ

Yolcuların kendi ülkelerine dönmesiyle birlikte sorumluluğun ilgili devletlere geçtiğini belirten Ghebreyesus, DSÖ’nün teknik tavsiyelerini paylaştı. Virüse son maruz kalma tarihi olan 10 Mayıs’tan itibaren 42 günlük bir izleme süreci öneren DSÖ, bu sürecin 21 Haziran’a kadar devam etmesi gerektiğini bildirdi. Yolcuların bu süre zarfında karantina tesislerinde veya evlerinde aktif olarak takip edilmesi, semptom gösterenlerin ise vakit kaybetmeden izole edilerek tedavi altına alınması gerektiği vurgulandı.

GAZZE'DE SAĞLIK SİSTEMİ ÇÖKTÜ

Basın toplantısında Gazze’deki insani duruma da değinen Ghebreyesus, bölgedeki sağlık altyapısının tamamen yıkıldığını ve sistemin kelimenin tam anlamıyla çöktüğünü ifade etti. Gazze’ye günde en az 600 yardım tırının girmesi gerektiğini ancak bu rakama ulaşılamadığını belirten Genel Direktör, giriş yapan tırların önemli bir kısmının ticari amaçlı olduğunu, insani yardıma erişimin ise minimum düzeyde kaldığını söyledi. Sağlık hizmetlerini yeniden canlandırmanın öncelikleri olduğunu ancak mevcut bozulma nedeniyle hizmete erişimin imkansıza yakın olduğunu sözlerine ekledi.