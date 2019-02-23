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DSP İstanbul Avcılar adayı Handan Toprak Benli vaatlerini anlattı

CHP'de yaşadığı sorunlar nedeniyle DSP'ye geçen İstanbul Avcılar Belediye Başkanı Handan Toprak Benli, aday tanıtım toplantısında konuştu. Vaatlerini sıralayan Benli "Avcılar'ı elimizden almaya çalışanlara karşı direneceğiz." dedi

DSP İstanbul Avcılar adayı Handan Toprak Benli vaatlerini anlattı

Yerel seçimler öncesi CHP'de yaşanan tartışmalar çok sayıda istifayı beraberinde getirdi. İstifa eden isimlerden biri olan İstanbul Avcılar Belediye Başkanı Handan Toprak Benli, DSP'ye geçti. Benli vaatlerini anlattı.

Partisinin tanıtım toplantısında konuşan Benli, yatırımlarını paraya değil insana yaptığını söyledi.

Rakiplerine de seslenen Benli "Avcıları elimizden almaya çalışanlara karşı direneceğiz" dedi.

Etkinlik İzmir Marşı ile son buldu.

ulusal.com.tr
 

Etiketler; #dsp #istanbul #avcılar #handan toprak benli
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