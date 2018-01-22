Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında DTK Eş Başkanı Leyla Güven gözaltına alındı

Demokratik Toplum Kongresi (DTK) Eş Başkanı Leyla Güven hakkında Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK), Suriye'nin Afrin bölgesinde gerçekleştirdiği Zeytin Dalı Harekatı ile ilgili yaptığı açıklama ve paylaşımlardan dolayı başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alındı.



Alınan bilgiye göre, Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı, televizyonda ve sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımlarında "halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" niteliğinde mesaj yayımlayan Güven hakkında yakalama kararı çıkardı.



Kararın ardından Güven, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince gözaltına alındı. Güven'in emniyetteki işlemleri sürüyor.



DTK ve silahlı terör örgütüne üye olma suçundan da Güven hakkında ayrıca soruşturma başlatılmıştı.