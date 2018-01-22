banner961
Erdoğan'dan Afrin açıklaması
Erdoğan'dan Afrin açıklaması
Burseya Dağı'ndaki çatışmada 1 askerimiz şehit oldu
Burseya Dağı'ndaki çatışmada 1 askerimiz şehit oldu
İbrahim Kalın: Bir çifte standarttır ve iki yüzlülüktür
İbrahim Kalın: Bir çifte standarttır ve iki yüzlülüktür
"Türkiye'nin meşru hakkını takdir ediyor ve tanıyoruz"

DTK Eş Başkanı Leyla Güven gözaltına alındı

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında DTK Eş Başkanı Leyla Güven gözaltına alındı

DTK Eş Başkanı Leyla Güven gözaltına alındı

Demokratik Toplum Kongresi (DTK) Eş Başkanı Leyla Güven hakkında Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK), Suriye'nin Afrin bölgesinde gerçekleştirdiği Zeytin Dalı Harekatı ile ilgili yaptığı açıklama ve paylaşımlardan dolayı başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı, televizyonda ve sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımlarında "halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" niteliğinde mesaj yayımlayan Güven hakkında yakalama kararı çıkardı.

Kararın ardından Güven, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince gözaltına alındı. Güven'in emniyetteki işlemleri sürüyor.

DTK ve silahlı terör örgütüne üye olma suçundan da Güven hakkında ayrıca soruşturma başlatılmıştı.

Etiketler; #Leyla Güven #gözaltı
ULUSAL KANAL MOBİL UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Ulusal Kanal, 24 saat kesintisiz canlı yayın ve haberlerle
şimdi cebinizde

Android cihazlar için Google Play Store'dan
iOS cihazlar için AppStore'dan indirebilirsiniz.

Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.