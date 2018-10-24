Cemal Kaşıkçı cinayetinde Suudi Arabistan'ın kullandığı 'dublör'ün kaçış görüntülerine ulaştı. İşte o görüntüler...

A Haber, Cemal Kaşıkçı cinayetinde yeni görüntülere ulaştı. A Haber'in Kaşıkçı cinayetiyle ilgili elde ettiği son görüntülerde Suudi Arabistan'ın kullandığı 'dublör'ün kaçış anları yer alıyor.



Suudi Arabistan Konsolosluğu'nda öldürülen Cemal Kaşıkçı cinayetinde yeni gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. A Haber S.Arabistan'ın kullandığı dublörün kaçış anına ulaştı.



Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğu'nda öldürülen gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın dublörü olarak kullanılan Mustafa Muhammed el-Medeni'nin, Atatürk Havalimanı'ndan Riyad'a kaçtığını gösteren görüntüler ortaya çıktı.





