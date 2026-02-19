Dücane Cündioğlu’ndan Doğu Perinçek’in "FETÖ’yü gömme” çağrısına destek

Yazar Dücane Cündioğlu, Vatan Partisi Lideri Doğu Perinçek’in FETÖ tabanına yönelik çağrısına destek verdi. Cündioğlu, bu hamlenin dikkat çekici siyasi bir hamle olmakla birlikte arkasında devlet aklının da bulunduğunu dile getirdi:



"Doğu Bey gayet sakin, makul, kucaklayıcı bir şekilde bir davet yapmış. Ben Doğu Bey'in davetini -dürüst davranmak zorundayım- devletin bir daveti olarak algılıyorum. Yani bu sadece bir parti liderinin daveti değil. Bu devlet içinde konuşuluyor demektir."



Yazar Dücane Cündioğlu Youtube'daki yayınında FETÖ ve cemaati konusuna geniş yer ayırdı. Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek'in cemaat tabanına çağrısının önemli bir adım olduğunu vurguladı.



"Bakın Doğu Perinçek bir davette bulundu. Cemaatin baş hasımlarından biri. Entelektüel kapasitesi, siyasal pozisyonu, ideolojik pozisyon ne derseniz deyin. Yani cemaate prim verecek bir adam değil ki. Açıkça da söylüyor zaten. Bizim düşmanımızdı, savaştık onunla diyor yendik diyor."

"10 YILDIR SÜREN TRAVMANIN BİTİRİLMESİ İÇİN BİR FIRSAT."

Cündioğlu’na göre, Perinçek’in bu çağrısı, 10 yıldır süren travmanın bitirilmesi için bir fırsat. Ancak bu girişimin önündeki en büyük engel, yurt dışındaki FETÖ merkezi. Cündioğlu, FETÖ medyasının çağrıyı "tuzak" olarak nitelemesi ve tabanı kışkırtmaya çalışmasına da sert sözlerle tepki gösterdi.

“Siz çekip gitmişsiniz oradan sallayıp sallayıp duruyorsunuz. Hatta öyle atıp tutuyorsunuz ki Türkiye Cumhuriyeti Devletine bile düşmanlık yapıyorsunuz. Amerika'yla biz çatışıyoruz. Amerikan muhabiri gibi yayın yapıyorlar."



Cündioğlu, FETÖ medyasını bir "silah" ve "aptallaştırma bombası" olarak tanımladı. Perinçek’in uzattığı elin, tabanı "esir" tutan oligarşik yapı tarafından itildiğini söyledi.



Doğu Perinçek'in davetine destek veren Cündioğlu da, cemaat tabanına "kendilik" bilincine dönme çağrısı yaptı.