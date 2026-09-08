Düğün görüntüleri sonrası gözaltına alınmıştı! Vanlı iş adamı ve sosyal medya fenomeni Mehmet Fatih Tançalan tutuklandı!
Sosyal medya paylaşımları sonrasında hakkında soruşturma başlatılan "Vanlı Kara Haydar" olarak bilinen iş adamı ve fenomen Mehmet Fatih Tançalan, "suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama" suçlamasıyla cezaevine gönderildi.
Van Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında adliyeye sevk edilen Mehmet Fatih Tançalan'ın emniyet ve savcılık aşamasındaki ifade işlemleri sona erdi.
Nöbetçi sulh ceza hakimliği karşısına çıkarılan şüpheli, "suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama" suçundan tutuklanarak cezaevine teslim edildi.
Van Cumhuriyet Başsavcılığı, söz konusu düğün görüntülerinin ardından Türk Ceza Kanunu'nun (TCK) 301'inci maddesi kapsamında soruşturma başlatmıştı.
8 Eylül tarihinde saat 03.00 sıralarında şüphelinin Muradiye ilçesinde bulunan ikametine operasyon düzenlendi.
Adreste yakalanan şüpheli gözaltına alınarak işlemleri için emniyet müdürlüğüne götürüldü.
25 AYRI OLAY KAYDI BULUNUYOR
Emniyet ve savcılık birimlerince incelenen dosyada Tançalan'ın hakkında toplam 25 olay kaydı bulunduğu bildirildi.
Tüm bu kayıtlarla birlikte ifade süreci tamamlanarak adliyeye sevk edilen fenomen tutuklandı.