Düğün görüntüleri sonrası gözaltına alınmıştı! Vanlı iş adamı ve sosyal medya fenomeni Mehmet Fatih Tançalan tutuklandı!

Sosyal medya paylaşımları sonrasında hakkında soruşturma başlatılan "Vanlı Kara Haydar" olarak bilinen iş adamı ve fenomen Mehmet Fatih Tançalan, "suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama" suçlamasıyla cezaevine gönderildi.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
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Düğün görüntüleri sonrası gözaltına alınmıştı! Vanlı iş adamı ve sosyal medya fenomeni Mehmet Fatih Tançalan tutuklandı! - Resim: 1

Van Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında adliyeye sevk edilen Mehmet Fatih Tançalan'ın emniyet ve savcılık aşamasındaki ifade işlemleri sona erdi.

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Düğün görüntüleri sonrası gözaltına alınmıştı! Vanlı iş adamı ve sosyal medya fenomeni Mehmet Fatih Tançalan tutuklandı! - Resim: 2

Nöbetçi sulh ceza hakimliği karşısına çıkarılan şüpheli, "suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama" suçundan tutuklanarak cezaevine teslim edildi.

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Düğün görüntüleri sonrası gözaltına alınmıştı! Vanlı iş adamı ve sosyal medya fenomeni Mehmet Fatih Tançalan tutuklandı! - Resim: 3

Van Cumhuriyet Başsavcılığı, söz konusu düğün görüntülerinin ardından  Türk Ceza Kanunu'nun (TCK) 301'inci maddesi kapsamında soruşturma başlatmıştı.

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Düğün görüntüleri sonrası gözaltına alınmıştı! Vanlı iş adamı ve sosyal medya fenomeni Mehmet Fatih Tançalan tutuklandı! - Resim: 4

8 Eylül tarihinde saat 03.00 sıralarında şüphelinin Muradiye ilçesinde bulunan ikametine operasyon düzenlendi.

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Düğün görüntüleri sonrası gözaltına alınmıştı! Vanlı iş adamı ve sosyal medya fenomeni Mehmet Fatih Tançalan tutuklandı! - Resim: 5

Adreste yakalanan şüpheli gözaltına alınarak işlemleri için emniyet müdürlüğüne götürüldü.

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Düğün görüntüleri sonrası gözaltına alınmıştı! Vanlı iş adamı ve sosyal medya fenomeni Mehmet Fatih Tançalan tutuklandı! - Resim: 6

25 AYRI OLAY KAYDI BULUNUYOR

Emniyet ve savcılık birimlerince incelenen dosyada Tançalan'ın hakkında toplam 25 olay kaydı bulunduğu bildirildi.

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Düğün görüntüleri sonrası gözaltına alınmıştı! Vanlı iş adamı ve sosyal medya fenomeni Mehmet Fatih Tançalan tutuklandı! - Resim: 7

Tüm bu kayıtlarla birlikte ifade süreci tamamlanarak adliyeye sevk edilen fenomen tutuklandı.

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