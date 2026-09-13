Düğün salonuna gitmek yerine Erdoğan'ı karşıladılar! O anlar gündem oldu
Samsun'un Tekkeköy ilçesinde bugün evlenen Mustafa Kılıç ve Mervegül Yılmaz çifti, düğün salonuna gitmeden önce Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı karşılamak için ilçe girişine koştu.
Samsun Şehir Hastanesi'nin açılış törenine katılmak amacıyla hava yoluyla Samsun'a gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kent merkezine kara yoluyla geçti.
Erdoğan'ın güzergahı üzerindeki Tekkeköy ilçesinde vatandaşlar yoğun bir sevgi gösterisi sergiledi. İlçe girişinde toplanan kalabalık, otobüsle alandan geçen Cumhurbaşkanı'na tezahüratlarla eşlik etti.
GELİNLİKLE, DAMATLIKLA KARŞILAMAYA GELDİLER
Kalabalığın arasında dikkat çeken bir çift de vardı: Bugün dünyaevine giren Mustafa Kılıç ve Mervegül Yılmaz. Çift, kuaför salonundan çıktıktan sonra doğrudan düğün salonuna geçmek yerine, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı karşılamak üzere ilçe girişine gelmeyi tercih etti.
Gelinlik ve damatlıklarıyla kalabalığın arasında yer alan genç çift, Erdoğan'ın kendilerine gösterdiği ilgiyle büyük bir heyecana kapıldı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, karşısında gördüğü gelin ve damadı seçim otobüsüne davet etti. Otobüste bir süre çiftle sohbet eden Erdoğan, geline hediye taktı ve iki gence mutluluklar diledi. Ziyaret sırasında Cumhurbaşkanı'na ayrıca incir ve Samsunspor forması takdim edildi.
Hayatlarının en özel gününde Cumhurbaşkanı ile bir araya gelmenin kendileri için büyük bir mutluluk olduğunu belirten gelin ve damat, yaşadıkları heyecanı paylaştı.