Düğün salonuna gitmek yerine Erdoğan'ı karşıladılar! O anlar gündem oldu

Cumhurbaşkanı Erdoğan, karşısında gördüğü gelin ve damadı seçim otobüsüne davet etti. Otobüste bir süre çiftle sohbet eden Erdoğan, geline hediye taktı ve iki gence mutluluklar diledi. Ziyaret sırasında Cumhurbaşkanı'na ayrıca incir ve Samsunspor forması takdim edildi.