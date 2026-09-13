Düğün salonuna gitmek yerine Erdoğan'ı karşıladılar! O anlar gündem oldu

Samsun'un Tekkeköy ilçesinde bugün evlenen Mustafa Kılıç ve Mervegül Yılmaz çifti, düğün salonuna gitmeden önce Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı karşılamak için ilçe girişine koştu.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
Yayınlanma:
Düğün salonuna gitmek yerine Erdoğan'ı karşıladılar! O anlar gündem oldu - Resim: 1

Samsun Şehir Hastanesi'nin açılış törenine katılmak amacıyla hava yoluyla Samsun'a gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kent merkezine kara yoluyla geçti.

1 6
Düğün salonuna gitmek yerine Erdoğan'ı karşıladılar! O anlar gündem oldu - Resim: 2

Erdoğan'ın güzergahı üzerindeki Tekkeköy ilçesinde vatandaşlar yoğun bir sevgi gösterisi sergiledi. İlçe girişinde toplanan kalabalık, otobüsle alandan geçen Cumhurbaşkanı'na tezahüratlarla eşlik etti.

2 6
Düğün salonuna gitmek yerine Erdoğan'ı karşıladılar! O anlar gündem oldu - Resim: 3

GELİNLİKLE, DAMATLIKLA KARŞILAMAYA GELDİLER

Kalabalığın arasında dikkat çeken bir çift de vardı: Bugün dünyaevine giren Mustafa Kılıç ve Mervegül Yılmaz. Çift, kuaför salonundan çıktıktan sonra doğrudan düğün salonuna geçmek yerine, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı karşılamak üzere ilçe girişine gelmeyi tercih etti.

3 6
Düğün salonuna gitmek yerine Erdoğan'ı karşıladılar! O anlar gündem oldu - Resim: 4

Gelinlik ve damatlıklarıyla kalabalığın arasında yer alan genç çift, Erdoğan'ın kendilerine gösterdiği ilgiyle büyük bir heyecana kapıldı.

4 6
Düğün salonuna gitmek yerine Erdoğan'ı karşıladılar! O anlar gündem oldu - Resim: 5

Cumhurbaşkanı Erdoğan, karşısında gördüğü gelin ve damadı seçim otobüsüne davet etti. Otobüste bir süre çiftle sohbet eden Erdoğan, geline hediye taktı ve iki gence mutluluklar diledi. Ziyaret sırasında Cumhurbaşkanı'na ayrıca incir ve Samsunspor forması takdim edildi.

5 6
Düğün salonuna gitmek yerine Erdoğan'ı karşıladılar! O anlar gündem oldu - Resim: 6

Hayatlarının en özel gününde Cumhurbaşkanı ile bir araya gelmenin kendileri için büyük bir mutluluk olduğunu belirten gelin ve damat, yaşadıkları heyecanı paylaştı.

6 6
recep tayyip erdoğan