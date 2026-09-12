"Düğünde altın yağmuru" gündem olmuştu! Tançalan'ın eşi de gözaltında

Van'da düzenlenen ve sosyal medyada büyük yankı uyandıran düğünüyle gündeme gelen iş adamı Mehmet Fatih Tançalan'ın ardından eşi Çağla Öz de İstanbul'da gözaltına alındı.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
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"Düğünde altın yağmuru" gündem olmuştu! Tançalan'ın eşi de gözaltında - Resim: 1

Van'da hafta sonu gerçekleştirilen ve fenomenlerin yoğun katılım gösterdiği düğünle evlenen iş insanı ve sosyal medya fenomeni Mehmet Fatih Tançalan'ın gözaltına alınmasının ardından süreç yeni bir aşamaya taşındı.

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"Düğünde altın yağmuru" gündem olmuştu! Tançalan'ın eşi de gözaltında - Resim: 2

Gelin Çağla Öz'e takılan altınların sosyal medyada geniş yankı bulmasının ardından Tançalan hakkında soruşturma açılmıştı. İş insanı, Van'daki ikametinde düzenlenen operasyonla gözaltına alınmıştı.

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"Düğünde altın yağmuru" gündem olmuştu! Tançalan'ın eşi de gözaltında - Resim: 3

Van Cumhuriyet Başsavcılığı yürütülen soruşturma kapsamında Tançalan'ın geçmişini mercek altına aldı.

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"Düğünde altın yağmuru" gündem olmuştu! Tançalan'ın eşi de gözaltında - Resim: 4

Yapılan incelemede işadamının 25 ayrı suç kaydının bulunduğu ortaya çıktı. Düğünde takılan yüksek miktardaki altının ve sahip olunan mal varlığının kaynağının belirlenmesi amacıyla MASAK da devreye girmişti.

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"Düğünde altın yağmuru" gündem olmuştu! Tançalan'ın eşi de gözaltında - Resim: 5

Soruşturma sürerken beklenmedik bir gelişme yaşandı. Tançalan'ın eşi Çağla Öz, İstanbul'da gözaltına alındı.

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"Düğünde altın yağmuru" gündem olmuştu! Tançalan'ın eşi de gözaltında - Resim: 6

Şüpheli, İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Mali Şube ekiplerinin düzenlediği operasyonla yakalandı. Öz'ün emniyetteki işlemlerinin halen sürdüğü öğrenildi.

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"Düğünde altın yağmuru" gündem olmuştu! Tançalan'ın eşi de gözaltında - Resim: 7

İşlemlerin tamamlanmasının ardından Çağla Öz'ün Van'a sevk edilmesi bekleniyor. Konuya ilişkin soruşturma tüm boyutlarıyla devam ediyor.

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