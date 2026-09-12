"Düğünde altın yağmuru" gündem olmuştu! Tançalan'ın eşi de gözaltında
Van'da düzenlenen ve sosyal medyada büyük yankı uyandıran düğünüyle gündeme gelen iş adamı Mehmet Fatih Tançalan'ın ardından eşi Çağla Öz de İstanbul'da gözaltına alındı.
Van'da hafta sonu gerçekleştirilen ve fenomenlerin yoğun katılım gösterdiği düğünle evlenen iş insanı ve sosyal medya fenomeni Mehmet Fatih Tançalan'ın gözaltına alınmasının ardından süreç yeni bir aşamaya taşındı.
Gelin Çağla Öz'e takılan altınların sosyal medyada geniş yankı bulmasının ardından Tançalan hakkında soruşturma açılmıştı. İş insanı, Van'daki ikametinde düzenlenen operasyonla gözaltına alınmıştı.
Van Cumhuriyet Başsavcılığı yürütülen soruşturma kapsamında Tançalan'ın geçmişini mercek altına aldı.
Yapılan incelemede işadamının 25 ayrı suç kaydının bulunduğu ortaya çıktı. Düğünde takılan yüksek miktardaki altının ve sahip olunan mal varlığının kaynağının belirlenmesi amacıyla MASAK da devreye girmişti.
Soruşturma sürerken beklenmedik bir gelişme yaşandı. Tançalan'ın eşi Çağla Öz, İstanbul'da gözaltına alındı.
Şüpheli, İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Mali Şube ekiplerinin düzenlediği operasyonla yakalandı. Öz'ün emniyetteki işlemlerinin halen sürdüğü öğrenildi.
İşlemlerin tamamlanmasının ardından Çağla Öz'ün Van'a sevk edilmesi bekleniyor. Konuya ilişkin soruşturma tüm boyutlarıyla devam ediyor.