'Düğünümüz var' yalanıyla ormana götürüp katlettiler! Arnavutköy'deki vahşi cinayetin yeni ayrıntıları

Sokak ve düğün fotoğrafçılığı yapan Ferhat Açık, Arnavutköy'de cinayete kurban gitti. Olayın şüphelileri olarak, Açık'ın yıllar önce düğün fotoğraflarını çektiği Okan K. ve akrabaları olduğu belirlenen Poyraz K. ile Rıdvan K. tespit edildi.

CİNAYETİ GİZLEMEK İÇİN "YURTDIŞINA KAÇTI" YALANI

Cinayetin ardından Okan K., Poyraz K. ve Rıdvan K. maktulün aracını satma girişiminde bulundu. İşlemler sırasında başarısız olan şüpheliler, durumu gizlemek amacıyla aileye "Ferhat sizinle görüşmek istemiyor, yurtdışına kaçtı" beyanında bulunarak hedef şaşırtmayı denedi. Olayla ilgili yürütülen soruşturmada Arnavutköy'deki ormanlık alanda Açık'ın cansız bedenine ulaşıldı.

Bu süreçte güvenlik güçlerinin takibine takılan üç şüpheli, İran'a kaçmaya çalışırken Van'da polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Maktulün kuzeni Dinçer Gök, cinayete giden süreci, şüphelilerin aracı satma planını ve aileyi nasıl kandırmaya çalıştıklarını detaylandırdı.

"BAŞKASI KAZANACAĞINA GEL SEN KAZAN"

Dinçer Gök, fail Okan K.'nın iki yıl önce Ferhat Açık'ın müşterisi olduğunu hatırlatarak şu ifadeleri kullandı:

"Bizim bu insanlarla geçmişe dayalı bir husumetimiz yok. Katil Okan K., Ferhat'ı 2 yıl önce düğününe çağırıyor, fotoğraf çektiriyor, bu vesile ile tanışıyorlar. Olayın gerçekleştiği gün ise Ferhat'ı arayarak ‘Düğünümüz var, başkası para kazanacağını gel sen kazan' diyerek kandırıyorlar. Ferhat'ın arabasıyla yola çıkıyorlar, 3 şahıs arkada, Ferhat ise direksiyondaymış. Arnavutköy'de ormanlık alana götürüyorlar ve orada öldürüp molozların altına gömüyorlar. Ferhat'ın telefonunu almışlar, şifresini öğrenmişler. Sonra abisine mesaj atarak ‘Arkadaşım gelecek kimliği alacak' diyorlar. Ertesi gün ise kimlikle birlikte notere gidip arabayı satmaya çalışıyor. Görevli durumu fark edince işlemleri yapmıyor ve şahıs aracı satamayacağını anlayınca aracı geri bize getirdi. Şahıslar bize Ferhat'ın ‘Ben ailemle görüşmek istemiyorum, yurtdışına kaçacağım. Üzerimde 50-60 bin TL para var, arabamı sat 150 bin TL kendine al gerisini ise bana gönder' dediğini söyledi. Aradan birkaç gün geçince ise telefonlarını kapatarak evini terk etmiş. Tabii bu sırada güvenlik güçleri bu şahıslardan şüphelendikleri için takip etmiş. Failleri İran sınırından geçmeye çalışırken yakalamış. Toplumdan, adaletten beklediğimiz bu tür insanlara en büyük cezayı vermeleri. Bizim canımız yandı, başka canları da yakmasınlar"