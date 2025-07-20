Dumansız Türkiye operasyonu: Milyonlarca kaçak sigara ve elektronik sigara ele geçirildi

Ticaret Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Gümrük Muhafaza ekipleri 2025 yılı başından bu yana gerçekleştirdikleri operasyonlarla büyük bir başarıya imza attı. Toplam 451 milyon 588 bin lira değerinde 2 milyon 150 paket sigara ile 4 milyon 422 bin elektronik sigara ele geçirildi.

Her yıl olduğu gibi bu yıl da gençleri bağımlılık batağına çekmeye çalışan kaçakçılara karşı kararlı bir tutum sergilendi. Gelişmiş teknolojilerin kullanıldığı operasyonlar sayesinde ekipler, Türkiye’nin dört bir yanında kaçak sigara ve elektronik sigara sevkiyatlarını engelledi. Gümrük Muhafaza ekiplerinin kararlılığına dikkat çekilen açıklamada, "gençlerin bedenen sağlıklı, zihnen berrak ve nefsen temiz nesil olmasını önlemeye çalışan odaklarla mücadelenin" kararlılıkla sürdüğü vurgulandı.