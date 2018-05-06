Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek'in Cumhurbaşkanı adaylığı için dün 18 yaşına giren Mert Kaya, bugün imza verdi

Vatan Partisi Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Dr. Doğu Perinçek için dün 18 yaşına giren Mert Kaya, bugün Muğla'nın Milas ilçesinde Yüksek Seçim Kurulu'na (YSK) giderek imza verdi.



Kaya, “Uzun zamandır Doğu Perinçek’i takip ediyorum, bir çok kitabını okudum. Doğu Perinçek’in fikirleri ve partisinin programı Türkiye’nin sorunlarına çözüm getirecek olduğunu düşünüyorum. Liselerde müfredattan Atatürk’ün çıkartılmasında en kararlı tepkiyi Doğu Perinçek vermişti. Ben de Doğu Perinçek’in adaylığı İçin kararlılığımı ilk oyumu ve imzamı ona vererek göstereceğim.” ifadelerini kullandı.



Meral Akşener ve Temel Karamollaoğlu'nun 100 bin imza sınırını geçmesiyle vatandaşlar şimdi de Perinçek'in adaylığı için YSK merkezlerine giderek imza vermeye devam ediyor.





Aydınlık