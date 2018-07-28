Aydınlık gazetesi yazarı usta gazeteci Sabahattin Önkibar yazdı: Dün Deniz Yücel bugün Papaz!

Deniz Yücel kim?



Tayyip Erdoğan’ın TGRT’de “Elimizde görüntüler, her şey var. Tam bir ajan terörist... Ben bu makamda olduğum sürece Almanya’ya asla iade edilmeyecek... “ dediği, Alman vatandaşı ve Die Welt gazetesinin muhabiri.



Ama heyhat bu Deniz Yücel şimdi Almanya’da!

Cumhurbaşkanı’nın net ifadesine rağmen bir gün ansızın tahliye edildi.

Dahası, yurt dışı yasağı konmadı ve Alman istihbaratının özel uçağı ile Türkiye’yi terk etmesine izin verildi.



BRUNSON OLAYI



Almanya tek bir PKK’lı ve FETÖ’cü alçağı iade etmezken Türkiye’yi yöneten iktidar Deniz Yücel’i geri gönderdi.

En dramatiği bu teslimiyeti sergileyenlerin son seçimde “yerli ve milliyim” diyerek birinci olabilmeleridir.

Ancak...



Türk halkını manipüle etmek mümkün de “gavur” böyle şeyleri anında not ediyor.

Baktılar, AKP iktidarı zoru ve tehdidi görünce geri adım atıyor, saldırıya geçtiler.

ABD’li Papaz Brunson olayının esası budur.

Trump ve Yardımcısı Mike Pence’in aşağılık tehditleri biraz da Deniz Yücel olayından aldıkları cesaretin sonucudur.



AMBARGO ŞANTAJLARI



Nitekim Papaz Brunson yine sürpriz bir şekilde ev hapsine alınmıştır. Bunun okuması ise ilk duruşmada tahliye edileceği şeklindedir.

Öyleyken ABD tarafı tatmin olmamış ve ambargo şantajları ile salyalar saçmaktadır.

İktidar mensuplarının verdiği ilk tepkiler yerinde olmasına karşın ne olacağını kestirmiyoruz zira Deniz Yücel olayında gördük, bunlar anında söylediklerinin tersini yapabiliyorlar.

Hayır bunun adı pragmatizm şu bu değil, büyük devlet gibi davranamamaktır.

Türkiye-ABD çıkarı çatışıyor

Yaşananlar ve mevcut fotoğraftan hareketle bir şey artık kesindir.

Türkiye ile ABD’nin çıkarları çatışmaktadır.

Dolayısıyla olması gereken bu olguya göre politika belirleyip konumlanmadır.

Washington’un İsrail’den sonra bölgemizdeki tek müttefiki PKK’dır ki bunu o terörist güruha hibe ettiği 5 bin TIR dolusu ile silah ile ispatlamıştır.

Bu realiteden hareketle Türkiye yeni dünyada yani Avrasya’da lafla değil, eylemle yerini almalıdır...

ABD gibi stratejik ajanda ile hareket eden emperyallere diyet vererek doyuramaz ve susturamazsınız.



İRAN VE BEŞAR ESAD İLE BARIŞ



Papaz’ı yarın gönderin, ertesi gün başka şeyleri dayatacaktır ki mesela İran’a ambargo bunlardan en önemlisidir.

Tayyip Erdoğan’ın söylediği doğru, İran ve hatta Rusya bizim gerçek stratejik müttefiklerimiz zira hem enerji hem de en önemli ticari partnerlerimiz.

Yapılması gereken ise eğilmek değil direnmek ve karşı hamleler yapmaktır.

Mesela hemen yarın Beşar Esad ile barışılmalıdır.



HAŞHAŞ, KIBRIS VE DEMİREL



Türkiye en güçsüz olduğu 1970’lerde haşhaş ve Kıbrıs konularında ABD’ye rağmen sonuç aldı... Hatırlayalım, Demirel 1975’de ABD ambargosuna karşı İncirlik dahil ABD üslerinin tamamının faaliyetlerini durdurmuştu. Bugün aynı şeyi yapabiliriz.



Eğer radikal bir pozisyon alınmazsa yok F-35, yok S-400, yok Rıza Sarraf-Halk Bank gibi konularla Türkiye’yi tacize devam edecekler.

Sadece Türkiye’nin değil, Tayyip Erdoğan’ın kurtuluşu da Avrasya entegrasyonuna bağlıdır.