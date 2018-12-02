FETÖ, Ergenekon kumpasıyla yurtseverlere müebbet cezalar yağdırdığı gün destekleyici manşet atan gazeteler, kumpasın çöküşünü ilk sayfadan vermediler.

FETÖ’cü hakimler 5 Ağustos 2013’te Ergenekon kumpas davasında ağırlaştırılmış müebbet cezaları verirken, sevinç çığlıkları atan hükümet medyası, Ergenekon kararının ardından suspus oldu.



Yargıtay’ın bozma kararının ardından önceki gün İstanbul 4. Ağır Ceza Mahkemesi’nde yeniden görülen FETÖ’nün Ergenekon kumpas davasında savcı, “Ergenekon örgütünün varlığı ispat edilemedi” şeklinde mütalaasını açıkladı.



15 Temmuz darbe girişiminin, TSK’daki FETÖ yapılanmasına operasyon öncesinde yapıldığına dikkat çeken savcı, TSK’yı hedef alan Ergenekon davasının darbe girişiminden bağımsız değerlendirilemeyeceğini kaydetti. Mütalaada sık sık FETÖ Çatı Davası iddianamesi ve Yargıtay’ın Ergenekon davası bozma ilamına atıf yapıldı. Savcı, örgüt suçlamasıyla ilgili değerlendirmelerinde şu ifadeleri kullandı: “Örgüt, soyut bir birleşmeden ziyade bünyesinde organik ve hiyerarşik yapı ve dolayısıyla alt üst ilişkisi, emir-komuta zincirinin hakim olduğu bir yapılanma olup, bu ilişki nedeniyle mensupları üzerinde hakimiyet kuran güç kaynağı niteliğini kazanmaktadır.”

Mütalaada, eski savcılar atarafından hazırlanan iddianameye göre “ADD, ÇYDD, Talatpaşa Komitesi gibi dernek faaliyelerinin, Aydınlık ve Ulusal Kanal Yayınları, ,”Cumhuriyet Mitingleri” kitlesel eylemlerin darbe amaçlı örgüt faaliyeti olarak kabul edildiği belirtildi. Savcı Abdurrahman Hacısalihoğlu de sözkonusu sivil faaliyet ve eylemlerin hükümeti devirme suçlaması için elverişli eylem olarak kabul edilmeyeceğini vurguladı.

Savcılık tüm sanıklar hakkında terör suçundan ceza verilmemesini talep etti.



İLK SAYFALARINDAN DAHİ GÖREMEDİLER

FETÖ’nün, 12 Haziran 2007’de İstanbul Ümraniye’deki bir gecekonduda el bombalarının bulunmasıyla başlatılan kumpas sürecinin ardından 4 bin 161 gün geçti. 235 sanıklı Ergenekon davasında, savcı “örgüt yok” dedi. FETÖ’cü hakimler 5 Ağustos 2013’te Ergenekon kumpas davasında ağırlaştırılmış müebbet cezaları yağdırırken, Hükümet’e yakın medya sevinç çığlıkları eşliğinde “Oh olsun” manşetleri atıyordu. O dönem “Derin devlete müebbet”, “Darbeye müebbet”, “Cuntaya ceza yağdı” gibi manşetlerle çıkan gazeteler, savcının Ergenekon kumpası için “örgüt yok” şeklindeki mütalaasını ilk sayfalarından dahi görmedi.















Haber: Aydınlık

