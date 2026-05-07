Dünya bu haberi konuşuyor: Hantavirüs Avrupa’ya sıçradı

Güney Amerika turu sonrası İsviçre'ye dönen bir yolcuda, nadir görülen ve insandan insana bulaşabilen "Andes" tipi hantavirüs tespit edildi. MV Hondius adlı yolcu gemisiyle seyahat eden ve belirtiler üzerine Zürih’te karantinaya alınan hastanın ardından, virüsün kaynağına dair "Ushuaia’daki bir çöplük alanı" işaret ediliyor.

ZÜRİH'TEKİ VAKANIN AYRINTILARI

Nisan ayı sonunda eşiyle birlikte İsviçre’ye dönen hasta, seyahatin hemen ardından hastalık belirtileri göstermeye başladı. Zürih Üniversitesi Hastanesi’ne başvuran kişinin testleri, Cenevre’deki referans laboratuvarında pozitif çıktı.

Karantina Süreci: Hasta hemen izole edilirken, herhangi bir belirti göstermeyen eşi de tedbir amaçlı kendini karantinaya aldı.

Temas Takibi: Federal yetkililer, hastanın dönüş yolculuğunda ve sonrasında temas kurmuş olabileceği kişileri tespit etmek için geniş kapsamlı bir inceleme başlattı.

SALGININ KAYNAĞI: KUŞ GÖZLEMİ Mİ?

Arjantinli yetkililer, gemide daha önce hayatını kaybeden Hollandalı çift ile İsviçreli hasta arasındaki ortak noktayı buldu. Salgının kaynağına dair en güçlü teori şu:

Çöplük Alanı ve Kemirgenler: Geminin kalkış noktası olan Ushuaia’da düzenlenen bir kuş gözlem gezisi sırasında, yolcuların bir çöplük alanını ziyaret ettiği belirlendi. Bu alanda virüs taşıyıcısı kemirgenlerle (fareler vb.) temas edilmiş olabileceği, enfeksiyonun gemiye bu şekilde taşındığı değerlendiriliyor.

"ANDES" VARYANTININ TEHLİKESİ NEDİR?

Hantavirüs genellikle kemirgen atıklarıyla temas sonucu bulaşsa da, bu vakada tespit edilen Andes varyantı özel bir risk taşıyor. Güney Amerika kökenli bu türün, nadir de olsa insandan insana yakın temas yoluyla bulaşabildiği rapor ediliyor. Bu durum, virüsün yayılımını kontrol altına almayı daha zor ve kritik hale getiriyor.