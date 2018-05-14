Kimisi tarlasında, kimisi bahçesinde kimisi de ağılında… 14 Mayıs Dünya Çiftçiler gününde üreten çiftçi Türkiye Ziraat Odaları Birliği’nin hazırladığı müzik klibinde yer aldı.
Edirne’den Kars’a Rize’den Adana’ya farklı bölgelerde üretim yapan çiftçiler büyük halk ozanı Aşık Veysel’in “Benim Sadık Yarim Kara Topraktır” eserini seslendirdi.
TZOB Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, yaptığı açıklamada ”Yaşadığımız bu kadim topraklar, müzikte de dünyaya en güzel örnekleri sunmuş, sunuyor, gelecekte de sunacaktır.” dedi.
Çekimleri 9 gün süren klip için 7 bin kilometre yol kat edildi.
ulusal.com.tr
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