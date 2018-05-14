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Dünya Çiftçiler gününde müzik klibi

14 Mayıs Dünya Çiftçiler gününde üreten çiftçiler bu kez farklı bir etkinliğe imza attı, müzik klibi çekti. Çiftçiler, halk ozanı Aşık Veysel’in 'Benim Sadık Yarim Kara Toprak' türküsünü seslendirdi.

Dünya Çiftçiler gününde müzik klibi
Kimisi tarlasında, kimisi bahçesinde kimisi de ağılında… 14 Mayıs Dünya Çiftçiler gününde üreten çiftçi Türkiye Ziraat Odaları Birliği’nin hazırladığı müzik klibinde yer aldı.

Edirne’den Kars’a Rize’den Adana’ya farklı bölgelerde üretim yapan çiftçiler büyük halk ozanı Aşık Veysel’in “Benim Sadık Yarim Kara Topraktır” eserini seslendirdi.

TZOB Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, yaptığı açıklamada ”Yaşadığımız bu kadim topraklar, müzikte de dünyaya en güzel örnekleri sunmuş, sunuyor, gelecekte de sunacaktır.” dedi.

Çekimleri 9 gün süren klip için 7 bin kilometre yol kat edildi.


ulusal.com.tr
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