Geleceğin ışığı biricik çocuklarımız için de özel bir gün var. 20 Kasım, 1989 yılından beri Dünya Çocuk Hakları Günü olarak kutlanıyor. Günün kutlanma amaçlarından biri de çocuklara sahip olduğu hakları aşılamak ve maruz kaldığı olayların da önüne geçerek engellemek.

1986 yılından beri 20 Kasım Dünya Çocuk Hakları olarak kutlanıyor.



Birleşmiş Milletler tarafından kabul edilen günün amacı çocuk hak ihlallerini engellemek.



Çocukların hem ruhen hem de bedenen sağlıklı yetişmesi için öncelikle güvenli aile ortamı da şart.



Aslında şiddetin ve savaşların kaynağı çocukluk döneminde yaşanılan psikolojik olaylar.



Çocukların günümüzde maruz kaldığı istismar ve şiddet ise haklarının ihlal edildiğinin ve sağlıksız topluma ilerleyişin bir örneği.



Tabi bu konuda devletin çocuk politikları da oldukça önemli.



ulusal.com.tr