Türkiye'de 10-16 Mayıs tarihleri, Dünya Engelliler Haftası olarak kabul ediliyor.
Engelli vatandaşlarla ilgili farkındalığı arttırmak amacıyla bu tarihler arasında çeşitli etkinlikler düzenleniyor.
Engelliler Konfederasyonu da, Dünya Engelliler Haftası ile ilgili olarak etkinlik düzenledi. Etkinlikte; gör-gözet, duy-duyur, anla-anlat, hatırla-hatırlat dövizleri taşındı.
Engelliler Konfederasyonu Genel Merkezi’ndeki basın toplantısında açıklamayı Konfederasyon Başkanı Avukat Turhan İçli yaptı.
İçli, 2022 ve 2828 Sayılı kanunlarda değişiklik yapılmasını talep etti.
Turhan İçli, kanunlarda değişiklik içeren taleplerini önümüzdeki günlerde Meclis'e sunacaklarını da sözlerine ekledi.
HABER: TANSEV KARA
ulsual.com.tr
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