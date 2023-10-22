Dünya Filistin Halkının Yanında! Binlerce Kişi Filistin Bayraklarıyla Yürüdü

Dünya Filistin'in bağımsızlık mücadelesi için meydanlarda. Filistin bayraklarıyla Asya'dan Avrupa'ya direnişi selamlayan on binlerce kişi İsrail'in siyonizmini protesto etti.

Dünya Filistin Halkının Yanında! Binlerce Kişi Filistin Bayraklarıyla Yürüdü

Peru'nun başkenti Lima'da yaşayanlar meydanlarda. ABD’nin New York kentinin Brooklyn bölgesinde toplanan binlerce kişi yürüyüşte.

İsrail'in katliamını kucakladığı Joe Biden yönetiminin toplantıda olduğu kongre binası önünde de dev Filistin bayrağı açıldı.

İtalya Başbakanı İsrail'de Binyemin Netenyahu ile gülümserken Roma'da, Milano'da binler "Bu bir savaş değil, soykırım!" sloganları yükseldi.

İngiltere'nin başkenti Londra'daysa on binlerce kişi, polisin yoğun güvenlik önlemleri altında Başbakanlığa yürüdü.

Halk hükümetlerinin aksine siyonist propagandaya karşı birleşti. Batılı liderlerin tehdit ve yasaklarına rağmen Avrupa başkentlerinde binlerle başlayan yürüyüşlere katılım 50 bini aştı.

Yumruklarını sıkan, "Kahraolsun emperyalizm" sloganları atan Kenya halkı da Filistinlilerin yanında.

Dünyanın dört bir yanından benzer görüntüler gelmeye devam ediyor. Filistin'e destek için sokağa çıkanların sayısı giderek artıyor.

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