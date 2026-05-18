Dünya gençliği 19 Mayıs’ta NATO’ya karşı yürüyecek

Dünya gençliği, 19 Mayıs’ta İstanbul’da bir araya gelecek. TGB ve WAYU önderliğinde, 25 farklı ülkeden gençlik temsilcisinin katılımıyla düzenlenecek dev şölen ve ardından Beşiktaş Meydanı’na kadar sürecek yürüyüş öncesi, “Bandırma Vapuru’nun ruhuyla tam bağımsız geleceğe yürüyoruz!” çağrısı yapıldı.

Mustafa Kemal Atatürk’ün Bandırma Vapuru ile İstanbul’dan Samsun’a hareket ederek milli mücadele ateşini yakmasının 107. yıl dönümünde, İstanbul tarihi bir buluşmaya ev sahipliği yapacak. Türkiye Gençlik Birliği (TGB) ve Uluslararası Anti-Emperyalist Gençlik Birliği (WAYU) önderliğindeki gençlik buluşması, yarın kapılarını açacak. Uluslararası Antiemperyalist Gençlik Buluşması, 19 Mayıs Salı günü saat 11.00’de Beşiktaş Süleyman Seba Kültür ve Sanat Merkezi’nde düzenlenecek.

GENÇLER 19 MAYIS’TA İSTANBUL’DA

Buluşma, Türkiye’nin dört bir yanından İstanbul’a gelecek vatansever gençleri ve antiemperyalist mücadelenin dünyadaki öncü örgütlerini tek safta birleştirecek. TGB tarafından yapılan açıklamada, halka açık ve katılımın ücretsiz olduğu şölen ve hemen ardından yapılacak “Uluslararası Gençlik Yürüyüşü”nün, 7-8 Temmuz’da Ankara’da toplanacak NATO Zirvesi’ne karşı dünya gençliğinin en net yanıtı olacağı belirtildi.

KONUŞMACILAR

Programın açılışında Çin Halk Cumhuriyeti Büyükelçisi Jiang Xuebin, Vatan Partisi Genel Başkanı Dr. Doğu Perinçek, Beşiktaş Belediyesi Başkan Vekili Ömer Rasim Şişman konuşmalar yapacak.

25 farklı ülkeden temsilcilerin yer alacağı buluşmada, ABD-İsrail’e karşı dünyada yükselen bağımsızlık mücadelelerinin öncü aktörleri sahne alacak. Buluşmaya katılarak emperyalizme karşı ortak bildirilerini sunacak ve kürsüden hitap edecek gençlik örgütlerinin bazıları şunlar:

- Filistin Gençlik Örgütü / PYO (Filistin)

- No to NATO Örgütü (İngiltere)

- Tunus Ulusal Öğrenci Birliği (Tunus)

- SISA Sendikası (İtalya)

- Romanya Sosyalist Partisi (Romanya)

- Güney Afrika Komünist Partisi (Güney Afrika)

- Yemen Öğrenci Birliği (Yemen)

- Pakistan İmami Öğrenci Birliği (Pakistan)

- Nepal Komünist Partisi (Nepal)

MEHTERDEN ROCK KONSERİNE

Etkinlik, dünya halklarının ve Anadolu’nun köklü kültürünü bir araya getiren şölene de sahne olacak. Program akışında ilk olarak sahne alacak olan Mir Sanat Topluluğu, dans gösterisiyle dünya gençliğinin kardeşliğini sahneye taşıyacak. Programın ilerleyen saatlerinde Mehter gösterisi de yapılacak. Şölenin kapanışı ise Kasamam Bir Rock Hikayesi grubunun konseri ile olacak.

‘BANDIRMA VAPURU’NUN RUHUYLA GELECEĞE YÜRÜYORUZ’

Türkiye Gençlik Birliği Genel Başkanı Kayahan Çetin, Türk gençliğini ve tüm İstanbul halkını yarın Beşiktaş sokaklarını doldurmaya davet etti. Çetin, çağrısında şu ifadelere yer verdi:

“ABD-İsrail’in sınır tanımaz saldırganlığı, mazlum ve direnen dünyanın aşılmaz duvarına çarpacak! Ufuktaki daha eşit, daha adil, paylaşımcı yeni dünyanın öncü gençliği yarın İstanbul’da buluşacak. En büyük bayramımız olan 19 Mayıs’ı, emperyalizme meydan okuyan Uluslararası Antiemperyalist Gençlik Şöleni ve ardından düzenleyeceğimiz tarihi yürüyüşümüzle taçlandırıyoruz. Bizler, tam 107 yıl önce İstanbul’dan yola çıkan Bandırma Vapuru’nun taşıdığı o sarsılmaz ruhla buradayız. Bu kavga insanlığın kavgasıdır ve Türk gençliği bu kavganın en ön safındadır!”

‘FARKLI DİLLERDEN GELEN ORTAK KADER’

TGB Uluslararası İlişkiler Bürosu Başkanı Taha Küçükuygun da şunları söyledi:

“Yarın İstanbul’da buluşacağımız dünya gençliği ile aynı saldırıların altında, aynı gelecek endişelerinin altındayız. Hem tarihsel olarak yakın ilişkiler içindeyiz hem de günümüz itibarıyla aynı hedef, aynı kurşunların karşısında dimdik durmaya çalışıyoruz. Avrupa’daki, Amerika’daki, Orta Amerika’daki gençler ve insanlar da aynı kaderi bizimle paylaşıyorlar. Türk gençliğine mesajımız bu etkinlikte bizimle bütün dünya devrimlerine ve başta Türk Devrimi’ne beraber selam yollamak ve tarihin omuzlarımıza taşıdığı, Ata’mızın bize 10. Yıl Nutku, Gençliğe Hitabe ve Bursa Nutku’nda verdiği sorumlulukları bugün de sürdürmeye devam edeceğimizi beraber göstermektir.”

BEŞİKTAŞ’TA YÜRÜYÜŞ VAR

Süleyman Seba Kültür ve Sanat Merkezi’ndeki salon programının ve konserin tamamlanmasının ardından, gençler Beşiktaş sokaklarına çıkacak ve Beşiktaş Meydanı’na kadar “Uluslararası Gençlik Yürüyüşü” düzenleyecek.