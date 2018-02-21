Türkiye Gençlik Birliği (TGB) tarafından "Dünya kamuoyuna gençliğin terör yapılanmalarına karşı tavrını, deklarasyon ile ilan edeceğiz. Dünyanın bütün gençlerini, eli kanlı katillere karşı bir araya getireceğiz" açıklaması yapıldı

Türkiye Gençlik Birliği (TGB), Dünya Anti-emperyalist Gençlik Birliği (WAYU) ile birlikte Uluslararası Anti-emperyalist gençlik buluşması düzenleyeceklerini açıkladı. 25 ülkeden gelen gençleri Türkiye'de buluşturacak olan etkinlik 17-23 Mart 2018 tarihlerinde, İstanbul ve Ankara’da yapılacak.



"Mücadele hattımızı tüm dünyaya yayıyoruz. Cümle Amerikancı terör yapılanmalarına karşı dünya gençliğini Türkiye’de topluyoruz!" ifadelerini kullanan TGB Genel Başkanı Cem Dikmen şunları söyledi:



"Türk gençliği olarak, üniversitelerde ve liselerde yürüttüğümüz yüzlerce çalışmayla, cephedeki Mehmetçiğimize desteklerimizi geçtiğimiz günlerde iletmiştik. En son, binlerce gencin okullarından gönderdiği asker selamlarıyla, tüm kamuoyuna ve dünyaya Türk gencinin mücadeleye hazır olduğu mesajını vermiştik. Şimdi de vites yükseltiyoruz! Hiçbir savaşa sadece cephede verilen kahramanca mücadele ile kazanılmaz. Cephede savaşan yiğitlerimizin arkasında kenetlenmiş bir millet, haklı bir dava ve uluslararası mecrada bu haklı davayı anlatacak güçlü etkinlikler gerekir. Türkiye Gençlik Birliği ve Dünya Anti-emperyalist Gençlik Birliği olarak, Dünyanın bütün gençlerini 17-23 Mart 2018 tarihlerinde, İstanbul ve Ankara’da yapacağımız etkinliklerle Türkiye’de buluşturacağız. 18 Mart Pazar günü, Leyla Gencer Opera ve Sanat Merkezi'nde düzenleyeceğimiz güçlü etkinlikle, dünya kamuoyuna gençliğin terör yapılanmalarına karşı tavrını, deklarasyon ile ilan edeceğiz. Dünyanın bütün gençlerini, eli kanlı katillere karşı bir araya getireceğiz. Türk milletine çağrımızdır! Türk misafirperverliğini 25 ülkeden gelen gençlere hep birlikte gösterelim. Omuzladığımız bu ağır yükü paylaşalım. Birlikte altından kalkalım. Türkiye Gençlik Birliği’nin bu büyük etkinliğine bütün milletimizden destek olmalarını rica ediyoruz. Birlikte altından kalkamayacağımız hiçbir yük yok biliyoruz! Bu güvenle büyük yüklerin altına gülümseyerek giriyoruz ve bundan sonra da gireceğiz. Tüm vatandaşlarımızı, Emperyalist saldırganlığa ve geleceksizliğe karşı Uluslararası Anti-emperyalist Gençlik Buluşmasına davet ediyoruz."



Açıklama şu şekilde:



"DÜNYA GENÇLİĞİ AMERİKANCI TERÖRE KARŞI TÜRKİYE’DE BULUŞUYOR!



Değerli basın mensupları, cesur Türk milleti



Mehmetçiğimiz Afrin’de, mazlum milletlerin yüreğini ferahlatacak, Türk milletinin güvenliğini sağlayacak ve bölgemize huzuru getirecek büyük bir harekât gerçekleştirmektedir. Zeytin dalı harekâtıyla Türkiye, emperyalist saldırganlığa karşı mazlum milletlerin sesi olmaktadır. 100 yıl önce olduğu gibi bugünde, Mustafa Kemal’in askerleri ile emperyalist kuvvetlere tokat atmaktadır. Türk gençliği olarak, cephede savaşan Mehmetçiğimizin sonuna kadar arkasındayız. Askerimizin gönlü ferah olsun. Cephe gerisinde bozgunculuğa geçit vermiyoruz. Cephe gerisini sağlam tutuyoruz.



Türk gençliği olarak, üniversitelerde ve liselerde yürüttüğümüz yüzlerce çalışmayla, cephedeki Mehmetçiğimize desteklerimizi geçtiğimiz günlerde iletmiştik. En son, binlerce gencin okullarından gönderdiği asker selamlarıyla, tüm kamuoyuna ve dünyaya Türk gencinin mücadeleye hazır olduğu mesajını vermiştik. Şimdi de vites yükseltiyoruz! Mücadele hattımızı tüm dünyaya yayıyoruz. Cümle Amerikancı terör yapılanmalarına karşı dünya gençliğini Türkiye’de topluyoruz!



Uluslararası Anti-emperyalist Gençlik Buluşması Türkiye’de!



Değerli dostlar, hiçbir savaşa sadece cephede verilen kahramanca mücadele ile kazanılmaz. Cephede savaşan yiğitlerimizin arkasında kenetlenmiş bir millet, haklı bir dava ve uluslararası mecrada bu haklı davayı anlatacak güçlü etkinlikler gerekir. Türkiye Gençlik Birliği ve Dünya Anti-emperyalist Gençlik Birliği olarak, Dünyanın bütün gençlerini 17-23 Mart 2018 tarihlerinde, İstanbul ve Ankara’da yapacağımız etkinliklerle Türkiye’de buluşturacağız. 18 Mart Pazar günü, Leyla Gencer Opera ve Bale salonunda düzenleyeceğimiz güçlü etkinlikle, dünya kamuoyuna gençliğin terör yapılanmalarına karşı tavrını, deklarasyon ile ilan edeceğiz. Dünyanın bütün gençlerini, eli kanlı katillere karşı bir araya getireceğiz.



Türk Misafirperverliğini Gösterelim



Türk milletine çağrımızdır! Türk misafirperverliğini 25 ülkeden gelen gençlere hep birlikte gösterelim. Omuzladığımız bu ağır yükü paylaşalım. Birlikte altından kalkalım. Türkiye Gençlik Birliği’nin bu büyük etkinliğine bütün milletimizden destek olmalarını rica ediyoruz. Birlikte altından kalkamayacağımız hiçbir yük yok biliyoruz! Bu güvenle büyük yüklerin altına gülümseyerek giriyoruz ve bundan sonra da gireceğiz.



Gençlik, Dünyanın Geleceğine Müdahale Ediyor!



Eğer; Hak haksızlıktan yüce, sevgi nefretten üstün, aydınlık karanlıktan güçlüyse... Çaresi yok usta... Biz kazanacağız..



Bizim kazanacağımız günler geldi. İşte dünya gençliği bu şiarla toplanacak. Emperyalist saldırganlığa ve geleceksizliğe karşı güçlerini birleştirmek için toplanacak. ABD emperyalizmin bütün dünyada kaybettiği, tek kutuplu dünya düzeninin çatırdadığı, sadece tüketmeye dayalı ekonominin iflas ettiği, medeniyetin sömürgeci Batı’dan insani Asya’ya kaydığı günlerde dünya gençliği çözüm önerilerini tartışacak ve dünyanın yönetiminde söz alacak! Gençlik, dünyanın geleceğini değiştirmek için harekete geçiyor. Müjdeler olsun!



Tüm vatandaşlarımızı, Emperyalist saldırganlığa ve geleceksizliğe karşı Uluslararası Anti-emperyalist Gençlik Buluşmasına davet ediyoruz. Bu gururu hep birlikte yaşamaya davet ediyoruz. Türkiye’mizin uluslararası mecradaki itibarını yükseltmek için kolları sıvıyoruz. Haydi Türk milleti görev başına diyoruz"



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