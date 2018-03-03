Dünya gençliği, Afrin’de savaşan Mehmetçiğe selam gönderecek

Türkiye Gençlik Birliği (TGB), yaptığı basın açıklaması ile 17-23 Mart 2018 tarihlerinde Uluslararası antiemperyalist gençlik buluşması yapacaklarını kamuoyuna duyurmuştu.



25 ülkeden 40’ı aşkın gençlik örgütünden genç temsilciler ile Türkiye’de ile bir araya gelecek olan gençler, ‘Emperyalist saldırganlığa, teröre ve geleceksizliğe karşı’ yapılacak Uluslararası Anti-emperyalist Gençlik Buluşması’na ev sahipliği yapacak.Türkiye’de yapılacak olan buluşmaya Filistin’den Lübnan’a, İran’dan Rusya’ya, Hindistan’dan Nepal’e, Arjantin’den Şili’ye geniş bir coğrafyadan katılım olacak.



Siyasi tartışmaların yanı sıra kültürel-sanatsal etkinlikler ve tarihi mekanlara ziyaretlerin de olacağı etkinliğin planı ise şöyle:



Birinci gün 18 Mart’ta İstanbul’da Leyla Gencer Opera ve Sanat Merkezinde görkemli bir açılış seremonisi yapılacak. İlk günün programı Mir Sanat Topluluğu’nun gösterisinden, çocuk dans gurubunun şovuna, konserlerden özel konukların konuşmalarına kadar geniş bir planı içeriyor.



Büyük buluşmanın ikinci gününde (19 Mart), 2014’te kurulan Dünya Anti-emperyalist Gençlik Birliği’nin kurultayı yapılacak. Kurultayın ardından emperyalizme ve teröre karşı birleşen gençler, geleceğini ellerine aldığını gösteren bir deklarasyon yayınlayacak.



23 Mart’ta son bulacak olan buluşmanın 3. ve 4. günlerinde ise dünyanın dört bir yanından gelen antiemperyalist gençler İstanbul’un kültürel yerlerini gezecek.



Programın son planı ise Ankara’da yapılacak. Uluslararası genç temsilciler resmi bir tören ile Anıtkabir’e giderek Atatürk’üziyaret edecek.Ardından ise Türkiye Büyük Millet Meclisi ve Anadolu Medeniyetleri Müzesi gezisi yapılacak.



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