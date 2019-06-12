Dünya genelinde neredeyse her 10 çocuktan biri çalışıyor. 12 Haziran Dünya Çocuk İşçiliğiyle Mücadele Günü'nde açıklanan Birleşmiş Milletler raporuna göre çocuk işçilerin 64 milyonu kız, 88 milyonu erkek.

Yaşları değişiyor. Kalem tutmak yerine gerekirse taş taşımak zorundalar. Onlar çocuk işçiler. Ve malesef rakamlar iç acıtıyor.



12 Haziran Dünya Çocuk İşçiliğiyle Mücadele Günü'nde yayınlanan araştırmaya göre dünyada her 10 çocuktan biri işçi.



Çocuk işçilerin 151,6 milyonu 5-11, 42 milyonu 12-14, 37 milyonu 15-17 yaş aralığında. Bu çocukların 64 milyonu kız, 88 milyonu erkek.



Çocuk işçiler sağlığını, güvenliğini ve ahlaki gelişimini tehdit eden sektörlerde çalışmak zorunda bırakılıyor.



Çocuk işçiliğinin merkezinde, balıkçılık, ormancılık, besi otlakçılığı, su ürünleri yetiştiriciliği, geçimlik ve ticari tarım bulunuyor.



Dünyada çocuk işçiliği bölgelere göre dağılımında Afrika ilk sırada. Kıtada her 5 çocuktan biri çocuk işçi.



Afrika'yı sırasıyla Asya ve Pasifik, Amerika kıtası, Arap ülkeleri, Avrupa ve Orta Asya ülkeleri takip ediyor.



Birleşmiş Milletler, 12 Haziran'ı bu yüzden çocuk işçiliğine karşı farkındalık günü ilan etti. Dünya genelinde yapılan çalışmalarla oranlarda düşüş gözlendi.



Hedef 2025 yılına kadar çocuk işçiliği ortadan kaldırmak.





ulusal.com.tr