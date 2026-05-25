Dünya Kupası'na son 17 gün: Türkiye'nin grup etabı sonrası eleme senaryoları ve maç saatleri

ABD, Kanada ve Meksika'nın ev sahipliğinde, tarihte ilk kez 48 takımla düzenlenecek dev turnuvada Türkiye'nin D Grubu'ndaki rakipleri ve grup aşamasından sonraki muhtemel rakipleri netleşti. Millilerin maç takvimi, karşılaşma saatleri ve turnuvadaki ilerleme senaryolarına dair tüm teknik detaylar...

Elemelerde E Grubu'nda İspanya, Gürcistan ve Bulgaristan ile mücadele eden Türkiye, grubu lider bitiren İspanya'nın 3 puan gerisinde tamamlayarak play-off oynama hakkı kazandı. Play-off yarı finalinde Romanya'yı sahasında Ferdi Kadıoğlu'nun golüyle 1-0 mağlup eden milliler, finalde Kosova ile karşılaştı. Priştina'da oynanan mücadeleyi Kerem Aktürkoğlu'nun golüyle kazanan Ay-yıldızlı ekip, 2002 yılındaki Dünya üçüncülüğünün ardından, 24 yıl sonra yeniden Dünya Kupası vizesi aldı. 11 Haziran Perşembe günü başlayıp 19 Temmuz Pazar günü sona erecek ve TRT ekranlarından canlı yayınlanacak dev turnuvada Türkiye, D Grubu'nda mücadele edecek.

TÜRKİYE'NİN D GRUBU'NDAKİ MAÇ PROGRAMI VE SAATLERİ

Tarihte ilk kez 48 takımın katılımıyla düzenlenecek organizasyonda Türkiye; grup aşamasındaki ilk maçını Kanada'da, diğer iki karşılaşmasını ise ABD'de oynayacak. A Milli Takım'ın maç programı şu şekildedir:

Avustralya - Türkiye: 14 Haziran 2026 - 07.00 (Kanada)

Türkiye - Paraguay: 20 Haziran 2026 - 06.00 (ABD)

Türkiye - ABD: 26 Haziran 2026 - 05.00 (ABD)

GRUPTAN ÇIKMA VE OLASI EŞLEŞME SENARYOLARI

Türkiye, grubunu lider tamamlaması halinde B, E, F, I ya da J Grubu'nun üçüncüsüyle San Francisco Bay Area Stadı'nda karşı karşıya gelecek. Grubu ikinci sırada bitirmesi durumunda ise G Grubu'nun ikincisiyle Dallas Stadı'nda mücadele edecek.

Ay-yıldızlı ekibin grubu üçüncü bitirmesi ve 12 grup arasındaki en iyi performansı gösteren 8 üçüncü takım arasına girmesi halinde, üç farklı grup lideriyle eşleşme ihtimali bulunuyor. Bu senaryoda milliler; Boston Stadı'nda Grup E lideri, New York New Jersey Stadı'nda Grup I lideri ya da Kansas City Stadı'nda Grup K lideri ile eşleşecek.

AY-YILDIZLI EKİBİN GRUPTAKİ RAKİPLERİ

Turnuvanın ev sahiplerinden biri olan ABD, organizasyona doğrudan katılım hakkı elde etti. Tarihindeki en büyük başarısını 1930 yılındaki ilk Dünya Kupası'nda yarı finale yükselerek üçüncü sırada elde eden ABD, turnuva tarihindeki 11. deneyimini yaşayacak.

Güney Amerika elemelerinde 18 maçta topladığı 28 puanla 6. sırada yer alan ve doğrudan katılım hakkı kazanan Paraguay, dokuzuncu kez bu sahnede yer alacak. Paraguay'ın turnuva tarihindeki en büyük başarısı 2010 yılında çeyrek finale yükselmek oldu.

Asya kıtası kontenjan artışından yararlanan ve 3. Tur C Grubu'nu 19 puanla ikinci sırada bitiren Avustralya ise 7. kez turnuvada boy gösterecek. Avustralya daha önce 2006 ve 2022 yıllarında son 16 turuna kalmayı başarmıştı.

BİLET SATIŞLARINDA SON AŞAMA

Grup aşaması biletleri, sınırlı bir süre için "ilk gelen alır" prensibiyle FIFA'nın resmi internet sitesinde açılmıştı. Şu an girilen son satış aşamasında standart bilet işlemleri "FIFA.com/tickets" üzerinden yürütülüyor. Aynı platformda yer alan "Resale/Exchange" (Yeniden Satış/Takas) bölümü aracılığıyla kullanıcıların satışa sunduğu biletlerin temini de mümkün kılınyor.

GENEL TURNUVA TAKVİMİ

Turnuvanın genel işleyiş takvimi şu şekilde açıklandı:

Grup aşaması: 11 Haziran - 27 Haziran 2026

Son 32 turu: 28 Haziran - 3 Temmuz 2026

Son 16 turu: 4 - 7 Temmuz 2026

Çeyrek finaller: 9 - 11 Temmuz 2026

Yarı finaller: 14 - 15 Temmuz 2026

Üçüncülük maçı: 18 Temmuz 2026

Final: 19 Temmuz 2026, MetLife Stadyumu (New York / New Jersey)