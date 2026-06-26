DÜNYA-MER ev sahipliğinde dev konferans: Açılış konuşmasıyla başladı

Dünya Medeniyetleri Girişimi Araştırma Merkezi (DÜNYA-MER) tarafından organize edilen "Dünyada Güvenlik ve NATO Konferansı" kapılarını açtı. Dokuz farklı ülkeden, alanında en birikimli ve küresel düzeyde tanınan stratejist, diplomat ve siyasetçileri bir araya getiren iki günlük dev organizasyon, DÜNYA-MER Başkanı Prof. Dr. Semih Koray’ın açış konuşmasıyla start aldı.

İKİ GÜNDE DÖRT BÜYÜK OTURUM: KÜRESEL SİYASETİN BEYİN TAKIMI İSTANBUL'DA

Hem fiziki katılım hem de dünyanın farklı kıtalarından sağlanan canlı çevrimiçi bağlantılarla yürütülen konferans, toplam dört ana oturumdan oluşuyor. 26-27 Haziran tarihlerinde ikişer oturum halinde planlanan programda, NATO'nun genişleme stratejilerinden bölgesel güvenlik krizlerine kadar pek çok kritik başlık ele alınıyor.

İLK GÜN PROTOKOLÜ: DÜNYACA ÜNLÜ İSTİHBARATÇILAR VE SİYASETÇİLER SAHNEDE

Konferansın 26 Haziran Cuma (bugün) gerçekleştirilen ilk gün oturumları, küresel dengeleri yakından ilgilendiren sunumlara sahne oluyor:

1. Oturum (Başkan: Naji Hayek - Lübnan Özgür Yurtseverler Hareketi Genel Başkan Yardımcısı): Bu oturumda; eski ABD Deniz Piyadeleri İstihbarat Subayı Scott Ritter, Vatan Partisi Genel Başkanı Dr. Doğu Perinçek ve Rusya ile Belarus Birlik Devleti Genel Sekreteri Sergey Glazyev çok kutuplu dünya ve güvenlik başlıklarını ele alıyor.

2. Oturum (Başkan: Angel Georgiev - Bulgaristan Diriliş Partisi Milletvekili): Günün ikinci bölümünde; CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Kuşoğlu, Almanya E. Deniz Kuvvetleri Komutanı Kay-Achim Schönbach, İstinye Üniversitesi Öğretim Üyesi Em. Tümg. Prof. Dr. Fahri Erenel ve CESEM Uzmanı İtalyan Alessandro Fanetti sunumlarını gerçekleştiriyor.

İKİNCİ GÜN KÜRESEL KATILIMLA HIZ KESMEDEN DEVAM EDECEK

Zirvenin 27 Haziran Cumartesi (yarın) yapılacak olan ikinci yarı programında ise Doğu Avrupa, Orta Doğu ve Asya eksenindeki güvenlik koridorları mercek altına alınacak:

3. Oturum (Başkan: Em. Tuğg. Haldun Solmaztürk): Yeniden Refah Partisi İstanbul Milletvekili Doğan Bekin, İranlı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Alireza Kouhkan, Sırbistan Sosyalistler Hareketi Komite Başkanı Bojan Vulin ve İtalyan Em. General Francesco Cosimato küresel ittifakları değerlendirecek.

4. Oturum (Başkan: Elşad Mirbeşiroğlu - Azerbaycan 6. Dönem Milletvekili): Konferansın kapanış oturumunda; Em. Büyükelçi Fatih Ceylan, Amerikan Komünist Partisi MYK Üyesi Jackson Hinkle, Çin Halk Cumhuriyeti'nden Enstitü Müdür Yardımcısı Liu Xu ve Hacettepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Erdem İlker Mutlu küresel güvenlik mimarisinin geleceğine dair vizyonlarını paylaşacak.