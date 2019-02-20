banner1002
Ayasofya'da semboller ortaya çıktı
Ayasofya'da semboller ortaya çıktı
AYM Başkanı bilançoyu açıkladı
AYM Başkanı bilançoyu açıkladı
Kiraz'da Vatan Partisi rüzgarı
Kiraz'da Vatan Partisi rüzgarı
Kritik veri açıklandı! Vatandaş güvenmiyor
Kritik veri açıklandı! Vatandaş güvenmiyor

Dünya şampiyonu sporcu Sabriye Şengül TV8'de yayınlanan Survivor 2019 Türkiye-Yunanistan yarışmasına gidiyor: Hoşçakalın

Dünya şampiyonu Sabriye Şengül, sürpriz bir kararlar Survivor 2019 Türkiye-Yunanistan yarışmasına katılıyor. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Şengül, Survivor'a gitmesi kendisi için sürpriz olduğunu belirtti. Parkurlarda elinden gelen rekabeti göstereceğini ifade eden Şengül, maçlarım için çıkınca kampa gireceğinin bilgisini de paylaştı. Şengül, "Merak etmeyin sizleri seviyorum hoşçakalın" ifadelerini kullandı

Dünya şampiyonu sporcu Sabriye Şengül TV8'de yayınlanan Survivor 2019 Türkiye-Yunanistan yarışmasına gidiyor: Hoşçakalın

TV8'de yayınlanan Survivor 2019 Türkiye-Yunanistan yarışmasına sürpriz bir isim katılıyor.

Edinilen bilgilere göre, dünya şampiyonu sporcu Sabriye Şengül, yarışmaya katılıyor.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Şengül, Survivor'a gitmesi kendisi için sürpriz olduğunu söyledi.

Parkurlarda elinden gelen rekabeti göstereceğini ifade eden Şengül, maçları için çıkınca kampa gireceğini de belirtti.

Sabriye Şengül, "Merak etmeyin sizleri seviyorum hoşçakalın" ifadelerini kullandı.

Etiketler; #survivor 2019 #sabriye şengül
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.