Dünya şampiyonu Sabriye Şengül, sürpriz bir kararlar Survivor 2019 Türkiye-Yunanistan yarışmasına katılıyor. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Şengül, Survivor'a gitmesi kendisi için sürpriz olduğunu belirtti. Parkurlarda elinden gelen rekabeti göstereceğini ifade eden Şengül, maçlarım için çıkınca kampa gireceğinin bilgisini de paylaştı. Şengül, "Merak etmeyin sizleri seviyorum hoşçakalın" ifadelerini kullandı

TV8'de yayınlanan Survivor 2019 Türkiye-Yunanistan yarışmasına sürpriz bir isim katılıyor.



Edinilen bilgilere göre, dünya şampiyonu sporcu Sabriye Şengül, yarışmaya katılıyor.



Sosyal medya hesabından açıklama yapan Şengül, Survivor'a gitmesi kendisi için sürpriz olduğunu söyledi.



Parkurlarda elinden gelen rekabeti göstereceğini ifade eden Şengül, maçları için çıkınca kampa gireceğini de belirtti.



Sabriye Şengül, "Merak etmeyin sizleri seviyorum hoşçakalın" ifadelerini kullandı.



