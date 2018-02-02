Dünya sendikaları, Suriye Afrin'de terör hedeflerine yönelik başlatılan ve başarıyla sürdürülen Zeytin Dalı Harekatı'na destek verdi

Uluslararası İşçi Sendikaları Konfederasyonu-Asya Pasific Örgütü (ITUC-AP) Genel Sekreteri Shoya Yoshida, HAK-İŞ Konfederasyonu Genel Başkanı Mahmut Arslan'ın Türkiye AB KİK heyetinin Suriye Afrin'deki terörle mücadelesine destek açıklamasına ilişkin mektubuna yanıt verdi.



Shoya Yoshida, Arslan'ın 24 Ocak 2018 tarihli mektubuna verdiği yanıtta, dünya sendikalarının Türkiye'nin Afrin'de teröre karşı yürüttüğü operasyona destek verdiğini açıkladı.



Yoshida mektupta, "Barış, sendikal amaçlara ulaşmak için mutlak bir önkoşuldur ve adil toplum için sendikal eylemler de barışı güçlendirme yönündedir. ITUC-AP'nin taahhüdü, terörizm silahlı çatışma veya diğer şiddet veya işgal tehditlerinden uzak, karşılıklı saygı ve hoşgörü içinde yaşayan barışçıl, demokratik, güvenli ve istikrarlı bir dünya elde etme şeklindedir. ITUC-AP adına, devam eden bu (terörle) mücadele için en iyi başarı dileklerimi sunarım ve Türkiye'nin, Afrin-Suriye'den terör tehdidine karşı mücadelesini destekleyen 16 Türk sosyal tarafının beyanından bizi haberdar ettiğiniz için çok teşekkür ederiz." ifadelerini kullandı



ulusal.com.tr