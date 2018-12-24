Amerika’nın Suriye’den çekilme kararı ve Bölgedeki gelişmelerle ilgili, Suriye Devlet Televizyonu ve beş kıtada 100'den fazla ülkede yayın yapan Rus televizyon kanalı Russia Today, Vatan Partisi yöneticilerinin görüşlerine başvurdu.

Suriye Devlet Televizyonu’na konuşan Vatan Partisi Genel Sekreteri Utku Reyhan şunları söyledi:



“Büyük Ortadoğu Projesi’nin (BOP) yenilgiye uğrayacağını söylemiştik. Söylediğimiz gerçekleşti. Amerikanın himayesinde faaliyet yürütenler derhal teslim olsun.



AKP Hükümetinin, Suriye’nin meşru hükümeti ile siyasetini gözden geçirip ilişkilerini biran evvel düzeltmesi gerekir. Bölge devletlerinin terör ve diğer sorunları bertaraf edebilmesi için bir araya gelmesi gerekiyor.”



Vatan Partisi Uluslararası İlişkiler Bürosu Başkan Yardımcısı Yunus Soner ise Rusya’nın RT kanalında canlı yayına bağlanarak şunları belirtti:



“Öncelikle vurgulamak isteriz. ABD’nin Suriye’den çekilmesi, 27 yıllık bir savaşın sonudur. Birinci Körfez Savaşı ile başlayan, Irak’ın işgali ile devam eden, Afganistan’a müdahaleyi getiren ve ABD’nin son olarak Suriye krizine askeri müdahalesini içeren bu savaş, bu kararla sona ermiştir. ABD’nin Suriye’den çekileceğine dair burada, Türkiye’de hiçbir şüphe yoktur.



Bu gerçek, karara karşı ABD’nin içindeki muhalefet nedeniyle tam anlaşılamıyor olabilir. IŞİD’le ilgili tartışmalar bu kararın tarihsel niteliğini gölgeliyor olabilir. Ama karar tarihidir ve 27 yıllık savaş sona ermiştir.



İkincisi, ABD Devlet Başkanı, rejim değiştirme projelerinin başarısızlığını kabul etmiş ve bu girişimlerden vazgeçmiştir. Hem Esad Hükümeti’ni devirme, hem de Suriye’yi federasyona dönüştürme girişimi bitmiştir.



Üçüncüsü bu karar, çok kutuplu dünyaya geçişin işaretidir. Çünkü ABD bahsettiğimiz başarısızlık ile bölgede siyasi inisiyatifi Astana Üçlüsü’ne bırakmıştır. Artık coğrafyamızın kaderi başta Türkiye, Rusya, İran ve tabii ki onlara önderlik edecek olan Suriye devlet ve halkının elindedir. Yani bölgenin kaderini bölge belirleyecektir. ABD, bu bölgenin bir kutup oluşturmasını kabul etmiştir.



Dördüncüsü, ABD’nin silahları ve paraları ile ABD’nin projelerinde görev alan tüm örgütler için yolun sonu gelmiştir. Bu örgütler derhal teslim olmalıdır.”

