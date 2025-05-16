Dünyaca ünlü Türk profesör dolandırıldı: 2 milyonluk altınları aldılar

Emekli olduktan sonra onursal profesör (emeritus) unvanıyla yaşamını sürdüren Çulha’nın başına gelenler, dolandırıcılar hakkında iddianame hazırlanmasının ardından ortaya çıktı.

Olay, 15 Eylül 2023’te İstanbul Şişli’deki evinde yaşandı. Sabah gazetesinden Atakan Irmak’ın haberine göre, dolandırıcılar Çulha’yı telefonla arayarak, adının bir "terör örgütü soruşturmasına" karıştığını ileri sürdü. Kendilerini polis olarak tanıtan ve "Cumhur Bey" ile "Ahmet Bey" ismini kullanan şüpheliler, tüm malvarlığının devlet güvencesine alınması gerektiğini söyleyerek yaşlı profesörü psikolojik baskı altına aldı.

Çulha, 3 gün boyunca süren sistematik yönlendirme ve baskıyla, 22 bin 841 dolar (yaklaşık 884 bin TL) nakit para ile 2 milyon TL değerindeki ziynet eşyalarını elden teslim etti. Teslim edilen altınlar arasında Osmanlı dönemine ait aile yadigârı bir zincir, saatli bir altın zincir, altın iğne, 2 tam altın ve 3 altın bilezik de bulunuyordu.

Yaşadığı şüphe üzerine gerçek polise başvuran Çulha’nın şikâyeti üzerine İstanbul Emniyet Müdürlüğü devreye girdi.

Yapılan teknik takip sonucu şüphelilerin Esenyurt’ta lüks bir rezidansta kaldığı tespit edildi. Düzenlenen operasyonda 6 Suriyeli zanlı yakalandı. Evde yapılan aramalarda suçtan elde edildiği düşünülen yüklü miktarda para, sahte kimlik belgeleri ve dijital materyaller ele geçirildi.

Zanlıların telefonlarında yapılan incelemelerde, dolandırıcılık anına ait altın ve paraların fotoğrafları ile WhatsApp yazışmaları bulundu. Özellikle şüpheli Hasan Elselim’in telefonunda, Çulha’dan alınan varlıklarla ilgili ayrıntılı mesajlar yer aldı. Ayrıca başka şehirlerde de benzer yöntemlerle dolandırıcılık yaptıkları ve kuryeler aracılığıyla para-altın transferi gerçekleştirdikleri tespit edildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede şüpheliler hakkında “nitelikli dolandırıcılık” suçundan dava açıldı. Dört zanlı tutuklu yargılanırken, ikisinin firari olduğu belirtildi. İddianamede şüphelilerin organize şekilde hareket ettikleri ve kamu görevlisi gibi davranarak mağdurları kandırdıkları kaydedildi.