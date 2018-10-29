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Dünyada 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı hem yurtta hem dünyada coşkuyla kutlanıyor. Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 95. yıl dönümü kapsamında, Almanya, Rusya ve Avustralya'dan tebrik mesajları geldi.

Dünyada 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı sevinci hem yurtta hem dünyada yaşanıyor.

Duisburg Atatürkçü Düşünce  Derneği, Cumhuriyetimizin kuruluşunun 95.Yılını Almanya'da coşkuyla kutladı. Kutlamalara Emekli Büyükelçi Onur Öymen, T.C. Düsseldorf Başkonsolosu Şule Gürel ve Avrupa ADD Birliği Başkanı Dr. Mustafa Tosun katıldı. 

Katılımcılar kürsüde tek tek söz aldı. Emekli Büyükelçi Onur Öymen, Atatürk'ün önemli sözlerini paylaştı. 

Rusya-Türkiye Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkan Yardımcısı Dmitriy Savelyev de Cumhuriyet Bayramı vesilesiyle tebrik mesajı gönderdi.

Savelyev, Rusya’nın parlamentosunun alt kanadı Devlet Duması adına CumhurbaşkanıTayyip Erdoğan ve Türk halkını kutladı.

Savelyev'in kutlama mesajında "Bugün Türkiye, güçlü demokrasi ve akıllı yönetimiyle birlikte dünyanın en hızlı gelişen ülkelerden biri." ifadesi yer aldı. 

Avustralya’da cumhuriyet kutlamaları kapsamında da Melbourne kent merkezindeki gönderlere Türk bayrakları çekildi. Meydandaki 8 adet Türk bayrağı gün boyunca gönderde kalacak.

ulusal.com.tr


Kaynak: AA
Etiketler; #29 ekim #cumhuriyet bayramı
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