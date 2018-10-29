AvustralyaKaynak: AA
Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun yıl dönümü kutlamaları kapsamında, Melbourne Federasyon Meydanı’nda bu yıl da bayrak çekme töreni düzenlendi.
Türkiye’nin Canberra Büyükelçiliği Müsteşarı ve Melbourne Başkonsolos Vekili Osman İlhan Şener, konsolosluk görevlileri, sivil toplum kuruluşlarından temsilciler ve vatandaşların katılımı ile gerçekleşen törende, meydandaki 8 göndere İstiklal Marşı eşliğinde Türk bayrakları çekildi.
Törende konuşan Şener, vatandaşların CumhuriyetBayramı’nı kutladı.
Türkiye’nin milli günü dolayısıyla Federasyon Meydanı’na Türk bayraklarının çekilmesine müsaade eden Avustralya makamlarına teşekkür eden Şener, "Bu bayrağa kanları ile rengini veren şehitlerimizi özlemle minnetle anıyorum. Bugün ülkemizin Türk vatanı olmasını ve Türk vatanı kalmasını sağlayan, başta Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm kahramanlarımızı, şehitlerimizi, gazilerimizi, özlemle, duayla anıyorum.’’ ifadelerini kullandı.
Melbourne'daki Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında, bu akşam başkonsolosluk rezidansında ‘‘Milli Gün’’ resepsiyonu verilecek.
Los Angeles
ABD'nin Kaliforniya eyaletinin Los Angeles kentinde, bölgedeki Müslüman toplumun önde gelen isimlerinden Pakistanlı doktor Sana Khan'ın yerleşkesinde organize edilen etkinliğe, Türkiye'nin Los Angeles Başkonsolosu Can Oğuz da katıldı.
İstiklal Marşı okunarak başlayan törende, daha sonra göndere Türk bayrağı çekildi.
Başkonsolos Oğuz ile TASC Başkanı Halil Mutlu'nun 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın anlam ve önemine ilişkin konuşmalar yaptığı etkinliğe, bölgede faaliyet gösteren Türk derneği TURCA da destek verdi.
Törene, Türkiye dostu bazı Amerikalı Müslüman sivil toplum temsilcileri de katıldı.
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