“Dünyada Güvenlik ve NATO” konferansı sona erdi: Ethem Sancak toplumlara ışık olacak zirveyi böyle değerlendirdi!

Dünya Medeniyetleri Girişimi Araştırma Merkezi "Dünyada Güvenlik ve NATO" konferansı, DÜNYA-MER Kurucu Yönetim Kurulu Üyesi Ethem Sancak'ın kapanış konuşmasıyla sona erdi. Sancak, toplantının bilançosunu çıkararak uluslararası sistemin krizlerine ve insanlığın geleceğine dair kapsamlı değerlendirmelerde bulundu.

Katılımcılara ülkenin istikbali için verdikleri mesai nedeniyle teşekkür eden Sancak, enstitünün ilk sınavını başarıyla verdiğini vurguladığı konuşmasına şu sözlerle başladı: ''DÜNYA-MER çiçeği burnunda bir enstitü, sizlerin katılımı ve katkılarıyla ilk sınavını çok iyi verdi. Konuk konuşmacılarımız çok önemli, aktüel ve güncel bir konuyu çok ciddi bir şekilde ele aldılar. Geleceğe ve gelecek yüzyıla dair tahliller yaparak önümüzü aydınlattılar. Yaklaşık 10-15 ülkeden çok saygın entelektüeller bize ışık oldular.''

''ARTIK YENİ BİR DÜNYA KURULUYOR''

Dünyanın yepyeni bir döneme geçtiğini belirten Sancak, ''300 yıl önce Osmanlı'yı yıkarak emperyalist sömürgeci planlarını hayata geçiren Batılı emperyalistler, yeni bir düzen inşa ettiler. Paraya dayalı kapitalizmi kurdular ve insanlığa bir umut ışığı olarak sundular. Başlangıçta da iyi başladılar hakikaten; kardeşliği, eşitliği, özgürlüğü sorgulamaya başlayan, insan onurunu esas alacağını söyleyen bir sosyoekonomik sistem inşa oldu. İnsanlığı ilerletti. Büyük devrimciler çıkarttı, devletlerin bağımsızlığı ortaya çıktı ve milletlerin bağımsızlaşma süreci başladı. Fakat bir süre sonra bu sistem 'bırakınız geçsinler, bırakınız yapsınlar' zihniyetiyle dizginsiz bir şekilde paraya taparak, 'insan insanın kurdudur' felsefesini yayarak insanlığı felç etti. Emperyalizm aşamasına geçti. Son yüzyılda da hegemonyacılıkla insanlığa eşkıyalık yapıyor.' ifadelerini kullandı.

Bu 300 yıllık dönemin sonuna gelindiğini, 2008 kriziyle başlayan sürecin doruğa ulaşarak kapitalist sistemi içinden çıkılmaz bir hâle getirdiğini ve bittiğini aktaran Sancak, ''Artık yeni bir dünya kuruluyor. Tabii bu yeni dünya ve düzen kurulurken acı da olacak, gözyaşı da olacak, savaşlar da olacak. İnsanlık bunları içine çekecek ama altından kalkacaktır. Çünkü uygarlık tarihine baktığımızda insanlık hep acıları aşarak ileriye doğru gitmiştir. İnsan denilen varlık bütün yaratılmışların en kutsalıdır, eşref-i mahlukattır ve bu sorunları aşacaktır." dedi.

''FATİH SULTAN MEHMET VE HANNIBAL'DAN DAHA İLERİDEYİZ''

DÜNYA-MER'in bu geçiş sürecinde üstleneceği vizyona dikkat çeken Sancak, ODTÜ akademisyeni ve Türkiye Matematik Olimpiyatı Komitesi Başkanı olan enstitü başkanının liderliğinde uluslararası bir entelektüel ağ kuracaklarını ifade etti. İnsanlık için yeni projeler geliştireceklerini belirterek açıklamalarını şöyle sürdürdü: ''DÜNYA-MER de bu sorunların aşılması konusunda üstüne düşen görevi yerine getirecek. İnsanlığın en ileri kesimlerini bir araya getirecek, fikirlerini ve düşüncelerini sistemleştirecek; insanlığın hizmeti ve kurtuluşu için muazzam projeler, planlar geliştirecektir.'' dedi.

Yükselen Asya'nın, küresel Güney'in, Avrupa'nın devrimci halklarının ve Lincoln ile Thomas Jefferson gibi Amerikan ulusunun saygın geçmişinin torunlarının da katkı yapacağı bir topluluk inşa edeceklerini belirtti. Kendi kuşaklarını tarihi liderlerle kıyaslayan Sancak, "Bizim kuşak, Hannibal'ın kuşağından çok daha ileri bir noktada. O nasıl yol bulduysa biz de bulacağız. Bizim kuşak, Fatih Sultan Mehmet'in kuşağından çok daha ileri. O nasıl yol bulup İstanbul'u fethettiyse ve dünyaya ışık olduysa biz de olacağız. Sizlerin varlığı bize bu umudu verdi." şeklinde konuştu.

''ANKARA'DAKİ ZİRVE NATO'NUN CENAZE TÖRENİDİR''

Kurulacak yeni düzende NATO gibi askeri organizasyonlara yer olmadığını savunan Sancak, ''Uluslararası sistem kurulacaksa NATO gibi örgütlere hiç gerek yok. Eğer dünya barışını, eşit bölüşümü, özgür ulusları, bağımsız millî devletleri, kazan-kazan prensibini esas alacaksak, kardeşleşeceksek ve 'insan insanın kurdu değil, yaratılmışların en şereflisidir' prensibine dayanarak yeni bir uluslararası düzen inşa edeceksek NATO gibi organizasyonlara gerek yok. Savaşmaya ve birbirimizi öldürmeye gerek yoktur.'' dedi.

İnsanlığın önünde güvenliğin dışında birçok sorun bulunduğunu ve sadece dünyevi meselelerle sınırlı kalınmaması gerektiğini savunan Sancak, 5 bin yıllık uygarlık sürecinde atın ve tarımın ehlileştirildiğini hatırlatarak, ''Şimdi sırada ehlileştirilecek yeni bir şey var: Işık. Bizim ışığı ehlileştirmemiz lazım. Saniyede 300.000 kilometre yol alan vasıtalara ihtiyacımız var. Çünkü artık bu dünya bizi taşıyamıyor. Biz bu dünyaya mahkûm olduk, dünya da bize mahkûm oldu ama insanlık bunu aşacak.'' ifadelerini kaydetti.

Doğu'nun 8. yüzyıldaki büyük âlimi Cabir bin Hayyan'ın "Allah bize öyle bir akıl vermiş ki biz bu aklı kullanıp kâinatın sınırlarını keşfedebiliriz." sözünü alıntılayan Sancak, enerjiyi ve ışığı evcilleştirip uzayı fethetme çağrısı yaptı. DÜNYA-MER'in bu vizyona da liderlik ederek insanlığın ufkunu açmaya çalışacağını aktaran Sancak, insanlığın geleceğinin oldukça parlak ve umut verici olduğunu yineleyerek katılımcılara şükranlarını sundu.

Sancak, temmuz ayının başında Ankara'da yapılacak olan zorunlu NATO zirvesini önemsemediğini belirterek zirveyi örgütün sonunu simgeleyen bir buluşma olarak nitelendirdi. İttifakın geleceğine dair konuşan Sancak, "Gerçekten o bir cenaze töreni olacak ve NATO bir süre sonra insanlığın hafızasından silinip gidecek, unutulacak bir örgüt hâline gelecektir." ifadelerini kullandı.