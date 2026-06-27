Dünyada Güvenlik ve NATO Konferansı Sonuç Bildirgesi

Dünya Medeniyetleri Girişimi Araştırma Merkezi’nin düzenlediği uluslararası Dünyada Güvenlik ve NATO Konferansı 26-27 Haziran 2026 tarihlerinde İstanbul Taşyapı Etkinlik Merkezi’nde gerçekleştirildi. Abece sıralamasına göre ABD’den iki, Almanya’dan bir, Azerbaycan’dan bir, Bulgaristan’dan bir, Çin Halk Cumhuriyeti’nden bir, İran İslam Cumhuriyeti’nden iki, İtalya’dan iki, Rusya Federasyonu’ndan iki, Sırbistan’dan bir ve Türkiye’den yedi konuşmacı sunum yaptı.

Dünyada Güvenlik ve NATO sorunsalının çok geniş bir yelpaze içinde değişik açılardan ele alındığı toplantıda üstlerinde ortaklaşmanın söz konusu olduğu görüşler şöyle özetlenebilir:

Atlantik Sistemi içinde yaşanmakta olan bunalım ve altüst oluşlardan hareketle 7-8 Temmuz tarihlerinde Ankara’da toplanacak zirvenin NATO’nun son zirvesini oluşturacağını öngörmek şaşırtıcı olmayacaktır. Fransa Başkanı Macron “NATO’nun beyin ölümünün gerçekleştiğini” söylerken ABD Başkanı Trump’ın NATO’yu “kâğıttan kaplan” olarak nitelemesi bu öngörüyü doğrular niteliktedir. ABD’nin NATO aracılığıyla örgüte üye olan diğer ülkeleri gütme çabası, dünyanın çok kutuplu hale gelmesiyle bu örgütün sürdürülebilir olmaktan çıkmasına katkıda bulunmuştur ve bu durumun devam etmesi dünyayı giderek daha güvensiz bir yer haline getirecektir.

İran’ın ABD - İsrail saldırısına karşı şehitler vererek gerçekleştirdiği direnişin zafere ulaşmasında İran’ın Rusya ve Çin Halk Cumhuriyeti ile işbirliğinin önemli bir payı olmuştur. Türkiye’nin de NATO’dan çıkarak bu birlikteliğe katılması, ittifakın dünya güvenliğine yönelik saldırılara karşı caydırıcılık etkisine ciddi bir katkıda bulunacaktır. Bu dört ülkenin oluşturacağı eksen, başka bölgesel işbirliklerinin oluşumu açısından da bir dayanak işlevi görecektir. Türkiye’nin çökmekte olan NATO’da daha fazla pay sahibi olması, çöküşün yükünden daha büyük bir payı üstlenmekten başka bir sonuç vermez.

Atlantik Sistemi içinde yaşanmakta olan dağılmaya özellikle gençliğin gücünü aşındıran ahlâkî çöküş süreçleri eşlik etmektedir. Dünya güvenliği, yalnızca kısa erimi değil, insanlığın uzun erimli geleceğini ilgilendiren bir sorun haline gelmiştir. İnsanlık şiddetle yeni bir medeniyetin özlemini duymaktadır. Doğu’dan ve Güney’den yükselmekte olan yeni bir medeniyet bu ihtiyacı karşılamaya adaydır ve kuşkusuz Atlantik Sisteminin bir tekrarı olmayacaktır.

Dünya kamuoyuna saygıyla duyurulur.