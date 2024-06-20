Dünya'da yurt dışı çıkış harcı ne kadar? Hangi ülke hangi yöntemi uyguluyor?

AVUSTURALYA

Dünyadaki bazı ülkeler yurt dışı seyahatini, biletleme sırasında farklı şekillerde ücretlendirebiliyor. Örneğin, Avustralya'da bu 'Yolcu Seyahat Harcı' olarak adlandırılıyor ve yaklaşık 40 dolar ücret uçak biletine yansıtılıyor.

Bu ücret havayolu firması tarafından ilgili bakanlığa aktarılıyor. Deniz seyahati ve kısa mesafe uçuşlarda bu miktar yolcudan direkt olarak da talep edilebiliyor.

Yolcu Seyahat Harcı yurt dışına seyahat edecek Avustralyalılar ile birlikte bu ülkeden ayrılacak olan yabancı ülke vatandaşlarına da uygulanıyor.

Ülkede 1 Temmuz 2024'te alınan miktarın artırılacak olması tartışma yarattı.