Dünya'da yurt dışı çıkış harcı ne kadar? Hangi ülke hangi yöntemi uyguluyor?
Yurt dışı çıkış harçlarına zam yapılması gündemde. 150 TL olan harcın 1500 TL'ye çıkacağı iddia ediliyor. Peki dünyada uygulamalar nasıl? Hangi ülke ne kadar harç alıyor?
Yurt dışı çıkış harcıyla ilgili tartışmalar sürüyor. Meclis'e taşınan Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın zam yapacağı haberine ilişkin resmi bir açıklama henüz yapılmadı. İYİ Partili Kürşad Zorlu, yurt dışı çıkış harcının tamamen kaldırılmasına ilişkin bir teklifi Meclis'e sundu. Zorlu, harç uygulamasının seyahat özgürlüğüne aykırı olduğunu savundu.
Bloomberg'den Fırat Kozok'un haberine göre ise yapılması planlanan zam sonrası yurt dışı çıkış harcı 1500 TL'ye yükselecek. Haber resmi kurumlarca yalanlanmazken, çoğu kişi de zam gelmeden yurt dışı çıkış harçlarını almaya başladı. Şu anki yurt dışı çıkış harcı 150 TL.
Bloomberg'ten Fırat Kozok'un "zamla birlikte harcın 1500 TL'ye çıkacağına" ilişkin haberi bugüne dek yalanlanmadı.
Gelir İdaresi Başkanlığı'nın yaptığı açıklama ise, zam yapılması halinde şu anda alınan pulların geçersiz olacağı düşüncesini ortaya çıkardı.
Gelir İdaresi Başkanlığı yaptığı açıklamada "Bugünden harç pulu satın almak veya diğer yollarla harcı ödemek, çıkış tarihinde geçerli tutarın ödenmeyeceği anlamına gelmez" ifadelerini kullandı. İYİ Partili Zorlu ise açıklamanın zamma işaret ettiğini savundu.
BBC Türkçe, harç uygulamasının başka ülkelerde nasıl olduğunu derledi. İşte dünyada yurt dışı çıkış harcı...
AVUSTURALYA
Dünyadaki bazı ülkeler yurt dışı seyahatini, biletleme sırasında farklı şekillerde ücretlendirebiliyor. Örneğin, Avustralya'da bu 'Yolcu Seyahat Harcı' olarak adlandırılıyor ve yaklaşık 40 dolar ücret uçak biletine yansıtılıyor.
Bu ücret havayolu firması tarafından ilgili bakanlığa aktarılıyor. Deniz seyahati ve kısa mesafe uçuşlarda bu miktar yolcudan direkt olarak da talep edilebiliyor.
Yolcu Seyahat Harcı yurt dışına seyahat edecek Avustralyalılar ile birlikte bu ülkeden ayrılacak olan yabancı ülke vatandaşlarına da uygulanıyor.
Ülkede 1 Temmuz 2024'te alınan miktarın artırılacak olması tartışma yarattı.