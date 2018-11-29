Antalya’da dünyanın en büyük örtü altı tarım sektörü fuarı açıldı. Growtech Eurasia Uluslararası Sera, Tarım Teknolojileri ve Hayvancılık Ekipmanları Fuarı, 18’inci kez kapılarını açtı. 30 ülkeden 800 firma ve markanın katıldığı fuara, 85 binden fazla ziyaretçi bekleniyor. Dünyayı buluşturan fuar 1 Aralık'a kadar ziyaret edilebilecek.

Çin’den Macaristan'a Hollanda’dan İspanya’ya kadar dünyayı buluşturan fuar, Antalya’da ziyaretçilerine kapılarını açtı.



Growtech Eurasia 18’inci Uluslararası Sera, Tarım Teknolojileri ve Hayvancılık Ekipmanları Fuarı başladı. 50 bin metrekare alanda kurulan fuara, bu yıl 30 ülkeden 800 firma ve marka katıldı. 160 ülkeden online ziyaretçi kaydı yapıldı. 85 binden fazla da ziyaretçi hedefleniyor.



Dünyanın en büyük seracılık fuarı olan Growtech Eurasia, her yıl sektör için milyonlarca dolar iş hacmi oluşturuyor. Geçen yılki fuarda 300-400 milyar dolarlık iş anlaşması yapıldı. Bu yıl bu rakamın üzerine çıkılması bekleniyor.



Growtech Eurasia Direktörü Engin Er, Ulusal Kanal’a konuştu.



Fuarda özellikle tohumculuktaki gelişmeler dikkat çekiyor. Bu alanındaki gücüyle dünyaya meydan okuyan yerli tohum sektörü, patatesteki dışa bağımlılığı da sonlandırmaya hazırlanıyor. Ülkemiz için ilki yapmanın gururunu yaşıyorlar.



Sektöre dair en yeni ve teknolojik gelişmelerin tanıtıldığı fuar, 1 Aralık'a kadar ziyarete açık kalacak.







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