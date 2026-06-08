Dünyanın gözü bu toplantıda: Bakan Kurum Bonn İklim Değişikliği Konferansı'nda konuştu

Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi (UNFCCC) bünyesinde, Uygulama Alt Komitesi (SBI) ve Bilimsel ve Teknolojik Danışma Alt Komitesi (SBSTA) öncülüğünde düzenlenen Bonn İklim Değişikliği Konferansı, Almanya’nın Bonn kentinde çalışmalarına başladı. "Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Yardımcı Organları 64. Oturumu" olarak planlanan zirvenin açılışına, UNFCCC İcra Sekreteri Simon Stiell ile birlikte 50’den fazla ülkenin üst düzey temsilcisi katılım sağladı.

KÜRESEL KRİZLERE KARŞI 1,5 DERECE HEDEFİ

Oturumun açılış konuşmasını COP31 Başkanı ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı sıfatıyla Murat Kurum gerçekleştirdi. Kurum, konuşması sırasında dünyada yaşanan küresel krizlere ve bu sorunlara bağlı olarak ortaya çıkan fosil yakıt bağımlılığının yarattığı risklere vurgu yaptı. Temiz enerji dönüşümünün hızlandırılması gerektiğini belirten Bakan Kurum, 1,5 derece hedefinin taşıdığı hayati önemin artık çok daha net bir şekilde görüldüğünü kaydetti. Almanya'daki bu toplantıların, Antalya'da düzenlenecek COP31 öncesi hazırlık sürecinde kritik bir işlev gördüğünü aktaran Kurum, Bonn'da atılacak adımların Antalya'daki iş yükünü azaltacağını ve böylece zirvede en üst düzey siyasi kararlara odaklanılabileceğini ifade etti.

Ülkelerin iklim kriziyle mücadelede birlikte hareket etmesinin taşıdığı öneme odaklanan Kurum, katılımcı ülkelere yönelik iş birliği hedeflerini “COP31 Başkanlığı olarak, Yardımcı Organ Başkanlarını destekleyeceğiz. İstişare ve diyaloğa dayalı, şeffaf ve kapsayıcı bir süreç yürütmeye Avustralya ile birlikte kararlıyız. Uluslararası iş birliğinin güçlendirilmesine yönelik fırsatları, zorlukları ve engelleri ele almak üzere ticaret konusundaki ilk diyaloğu da sabırsızlıkla bekliyoruz” sözleriyle paylaştı.

Bakan Kurum, uluslararası aktörlerin iklim hedefleri doğrultusunda verdikleri sözlere sadık kalmaları gerektiğini hatırlattı. Taraf ülkelerin ve bağışçıların üstlendikleri yükümlülükleri eksiksiz yerine getirmeleri için siyasi kararlılığın devam edeceğini vurgulayan Kurum, “Herkesin geçmişte verdiği taahhütleri yerine getirmesi için siyasi ivmeyi korumaya devam edeceğiz. Ulusal Katkı Beyanlarının, İki Yıllık Şeffaflık Raporlarının ve Ulusal Uyum Planlarının sunulması yönündeki çağrımızı güçlü bir şekilde sürdüreceğiz. Bağışçıların ise iklim finansmanı taahhütlerini yerine getirmesi ve Bakü Finansman Hedefi’nin hayata geçirilmesi yönünde ilerleme kaydetmeye başlaması gerekiyor” dedi.

Müzakereler ile sahadaki uygulamalar arasındaki bağın güçlendirileceğini belirten Kurum, Paris Anlaşması’nın ikinci on yılında COP31 Eylem Ajandası'nın ilk Küresel Durum Değerlendirmesi’nin sonuçlarını hayata geçireceğini ve böylece ikinci on yıla güçlü bir başlangıç yapılacağını ifade etti.

HEDEFLER TEK TEK SOMUT RAKAMLARLA İLAN EDİLECEK

Bakan Kurum, bilime dayalı ve net çıktısı olan bir süreci yürüteceklerini vurgulayarak, yarın açıklanacak planlamaya dair şu ifadeleri kullandı:“Yarın COP31 Eylem Gündemi’nin ana çerçevesini paylaşacağız. Sadece bir çerçeveyi değil; somut ve elle tutulur hedeflere dayalı bir eylem gündemini sizlerle paylaşacağız. COP30’dan COP31’e güçlü bir bağlantı kurmak için ve uygulama dönemini gerçek dünyaya taşımak için güçlü adımlar atıyoruz. Müzakereler ve sahadaki uygulamalar arasında net bir çizgi var. Biz her iki ayrı çalışma akışından en yüksek verimi nasıl alırız? Müzakere çıktılarını sahaya en doğru şekilde nasıl yansıtırız? Yarın buna ilişkin yol haritamızı açıklıyor olacağız. Ve bizim yol haritamız son derece net, çıktıları belli olan, bilime dayalı bir sürece işaret edecek. Hatta bir adım ileri gideceğiz. Hedeflerimizi somut rakamlarla sizlerle paylaşacağız. Alınan kararları sahada somutlaştırmak için atacağımız adımları yarın bu salonda sizlere ilan edeceğiz.”

"RÜZGARA YAPTIRIM UYGULANAMAZ"

Toplantının bir diğer önemli konuşmacısı olan COP31 Müzakereler Başkanı ve Avustralya İklim Değişikliği ve Enerji Bakanı Chris Bowen oldu. Yenilenebilir enerji kaynaklarının küresel arz güvenliği ve bağımsızlığı açısından taşıdığı öneme değinen Bowen, coğrafi kısıtlamaların yenilenebilir enerjiye engel olamayacağını belirtti. Bakan Bowen, “Güneş enerjisi, Güneş’ten Dünya’ya 150 milyon kilometre yol kat etmek zorundadır ancak Hürmüz Boğazı’ndan geçmek için o 150 kilometreyi kat etmek zorunda değildir. Rüzgara yaptırım uygulanamaz ya da hidroenerji abluka altına alınamaz. İşte bu yüzden COP31’in bir uygulama ve hızlanma COP’u olması gerektiğini söylediğimizde gerçekten bunu kastediyoruz” ifadelerini kaydetti.

ANTALYA ZİRVESİ İÇİN DÜNYAYA ORTAK ÇAĞRI YAPILDI

Avustralya’nın COP31 hazırlık sürecinde Türkiye ile tam bir uyum ve ortak eşgüdüm içerisinde hareket ettiğinin altını çizen Bakan Bowen, iki ülkenin tek bir hedef doğrultusunda sorunsuz bir şekilde çalıştığını aktardı. Türkiye’nin liderliğindeki eylem gündemi ile Avustralya’nın yürüttüğü müzakerelerin birbirini tamamladığını dile getiren Bowen, tüm tarafları Antalya'ya davet ederek “Avustralya ve Türkiye sorunsuz bir şekilde ve tek bir hedef doğrultusunda birlikte çalışmakta. Türkiye’nin liderlik ettiği eylem gündemiyle Avustralya’nın liderlik ettiği müzakereler birbirini tamamlamakta ve gerçek bir ilerlemeye yol açmasını sağlamak için bizler beraber çalışıyoruz. Avustralya ve Türkiye, tüm tarafları, geçen yıl Belem’de yenilikçi bir iş birliği anlaşmamızı imzalamamızı sağlayan aynı ruhla Antalya’ya gelmeye davet ediyor. Burada Bonn’da sağlayacağımız başarılar COP31’deki sonuçları doğrudan şekillendirecek” dedi.