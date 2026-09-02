Dünyayı sarsan salgında can kaybı 3 bini aştı! Kongo'da Ebola kabusu büyüyor

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde (KDC) mayıs ayında resmi olarak ilan edilen Ebola salgınında bilanço korkutucu boyutlara ulaştı.

Yağmur Biçen Kaplan Yağmur Biçen Kaplan
Dünyayı sarsan salgında can kaybı 3 bini aştı! Kongo'da Ebola kabusu büyüyor
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KDC hükümetinin paylaştığı son durum raporuna göre, ülkede doğrulanan vaka sayısı 6 bin 186'ya, virüs kaynaklı can kaybı ise 3 bin 7'ye yükseldi. Ölüm oranının yüzde 48,6 olarak kayıtlara geçtiği felaket, 2014-2016 Batı Afrika krizinden sonra dünya tarihindeki en büyük ikinci Ebola salgını haline geldi.

6 EYALETTE 60 SAĞLIK BÖLGESİNE YAYILDI

Hükümet verilerine göre virüsün 'Bundibugyo' varyantının tetiklediği salgın, ülkenin doğu ve kuzeydoğusundaki 6 eyalette geniş bir alana yayıldı:

Etkilenen Eyaletler: Ituri, Kuzey Kivu, Haut-Uele, Tshopo, Güney Kivu ve Bas-Uele.
Sağlık Bölgesi: 60 farklı merkezde aktif bulaş ve karantina takibi sürüyor.
İyileşen Sayısı: 1.409 kişi tedavisinin ardından sağlığına kavuştu.
Aktif Tedavi: 830 hasta karantina ve tedavi merkezlerinde gözetim altında tutuluyor.

KDC TARİHİNİN EN BÜYÜK SALGINI

Sağlık otoriteleri, mevcut dalganın KDC tarihinin en ölümcül ve en geniş kapsamlı salgını olduğunu teyit etti. Yüzde 50'ye yaklaşan yüksek ölüm oranı ve geniş coğrafi yayılım nedeniyle uluslararası yardım kuruluşlarının bölgedeki sahra hastaneleri ve aşılama çalışmalarını artırması bekleniyor.

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