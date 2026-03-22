"Dur" ihtarına uymamanın bedeli yine ağır oldu

Muğla'nın Marmaris ilçesinde gerçekleştirilen asayiş uygulamaları kapsamında, polisin "dur" ikazına riayet etmeyerek kaçan motosiklet sürücüsü yakalandı.

Marmaris İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Büro Amirliği ekipleri, kent merkezinde kamu düzenini ve trafik güvenliğini tesis etmeye yönelik denetimlerini sürdürüyor.

Denetimler esnasında dur ihtarına uymayan bir motosiklet sürücüsüne yönelik kararlı bir müdahale gerçekleştirildi.

KOVALAMACA VE YAKALAMA

Rutin kontroller sırasında şüpheli hareketler sergileyen ve dur ikazını görmezden gelerek kaçan motosiklet sürücüsü, ekiplerin takibi neticesinde Çıldır Mahallesi’nde kontrol altına alındı.

Yapılan incelemelerde sürücü K.A.K.'nin ehliyetinin bulunduğu ve alkolsüz olduğu saptandı; ancak kaçma girişimi ve araçtaki eksiklikler ağır yaptırımları beraberinde getirdi.

CEZAİ İŞLEMLER VE TRAFİKTEN MEN

Kolluk kuvvetleri, "dur ihtarına uymamak" ve "plakasız araç kullanmak" fiilleri uyarınca sürücüye toplam 246 bin lira idari para cezası uyguladı. Adli ve idari sürecin devamında:

Sürücü belgesine 1 ay süreyle el konuldu.

Söz konusu motosiklet 2 ay süreyle trafikten men edilerek muhafaza altına alındı.

GECE MESAİSİNDE SIKI DENETİM

İlçe genelinde 23.30 ile 01.30 saatleri arasında icra edilen asayiş uygulamalarında 55 araç titizlikle kontrol edildi. Eksikleri tespit edilen 3 araç sürücüsüne toplam 136 bin lira cezai işlem uygulanırken; alkollü ve plakasız araç kullanımı gibi ihlaller nedeniyle sürücü belgelerine geçici süreyle el konuldu. Bir araç ise trafikten men edilerek yediemin otoparkına çekildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı

Muğla Trafik cezaları
