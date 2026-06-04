"Dur" ihtarına uymayan sürücü bakın kim çıktı! Ankara'da film gibi kovalamaca

Jandarmanın "dur" ihtarına uymayarak kaçan ve kilometrelerce süren takibin ardından feci bir kaza yapan resmi aracın sürücüsü bakın kim çıktı!

Toygu Ökçün Toygu Ökçün
"Dur" ihtarına uymayan sürücü bakın kim çıktı! Ankara'da film gibi kovalamaca
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Ankara'da jandarmanın "dur" ihtarına uymayarak kaçan ve kaza yapan Muş'un Yaygın Belde Belediye Başkanı Selahattin Yalçin, adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest bırakıldı.

Alınan bilgiye göre, otoyol jandarması, 29 Mayıs'ta saat 22.40 sıralarında seyir halindeki bir araca "dur" ihtarında bulundu. İhtara uymayarak kaçan araç, jandarma personelince takibe alındı.

KAZADA BİRİ ÇOCUK İKİ KİŞİ YARALANDI

Başkan Yalçin'in kullandığı ve Yaygın Belediye Başkanlığına ait olduğu belirlenen resmi araç, Etimesgut ilçesi Devlet Mahallesi Mustafa Kalfaoğlu Caddesi'nde seyir halindeki başka bir otomobile çarptı.

Resmi araçta bir, diğer araçta ise 5 kişinin olduğu belirlendi. Kazada, 1'i çocuk 2 kişi yaralandı. Yaralılar, tedavileri için hastaneye sevk edildi.

1,99 PROMİL ALKOLLÜ ÇIKTI, SERBEST BIRAKILDI

Kaza sonrası alkolmetreye üflemeyi reddeden Yalçin'in, Etimesgut Devlet Hastanesi'nde yapılan kan testinde 1,99 promil alkollü olduğu tespit edildi.

Olayın ardından gözaltına alınan Yalçin, işlemlerinin tamamlanmasının ardından çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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