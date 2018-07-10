İstanbul Barosu Başkanı Mehmet Durakoğlu, yeni Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemini değerlendirdi. Sistemin kavramsal bir karşılığı olmadığı gibi anayasayı da yok saydığını söyleyen Durakoğlu, Cumhurbaşkanlığı teşkilatının da anayasal dayanağı olmadığını belirtti.

"Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi anayasayı yok sayıyor" dedi, çağdaş demokrasi olarak nitelendirelemeyeceğini söyledi.



İstanbul Barosu Başkanı Mehmet Durakoğlu, yeni sistemi eleştirdi.



150 yıllık parlamenter sistem geleneğinin yıkıldığını söyledi Durakoğlu.



Ulusal Kanal yayınında yeni sistemi değerlendiren Durakoğlu'na göre bu sistemde hakim parti Türkiye'yi kuşatacak.



Bakanlar Kurulu, ofisler, politika kurumundan oluşan Cumhurbaşkanlığı teşkilatının anayasayal karşılığı yok.



Durakoğlu, yeni sistem kabinesinde koltuğunu koruyan Abdülhamit Gül'ün karnesinin de iyi olmadığına işaret etti, uyardı.



HABER: OSMAN ERBİL

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