Duran Kalkan'dan endişeli açıklamalar: 'Beklediğimiz açıklama gelmedi'

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin öncülüğünde başlayan açılım sürecine dair gelişmeler, Kandil cephesinde endişe yaratmaya devam ediyor. Duran Kalkan, söz konusu sürece dair kaygılarını dile getirerek, “Türkiye cephesinde çok fazla yeni bir şey görmüyoruz. Karamsar değiliz ama dikkatliyiz,” dedi.

“Gerçekten de bazı çevreler çok somut vaatlerde bulundular. Şubat’ın ortasında açıklama yapılacağı söylendi. Ama 15 Şubat geçti ve böyle bir açıklama gelmedi. Neden böyle oldu, biz de anlamıyoruz. Fakat şunu net bir şekilde söylemek istiyoruz: Kesinlikle bizden kaynaklanmadı. Böyle vaatler verilip sonuç bu şekilde olamazdı, bu durum doğru değil.”

PKK’lı Kalkan, MHP lideri Devlet Bahçeli ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın açılım sürecine yönelik tutumlarını da değerlendirdi. Bahçeli'nin etkisinin azaldığını, AK Parti cephesinden ise henüz bir ilerleme görmediklerini belirtti.