Duran Kalkan'dan endişeli açıklamalar: 'Beklediğimiz açıklama gelmedi'

PKK elebaşlarından Duran Kalkan, açılım sürecine dair kaygılarını dile getirdi. Abdullah Öcalan’dan 15 Şubat'ta bir açıklama beklediklerini belirten Kalkan, “Neden böyle oldu, biz de anlamıyoruz” dedi.

Haber Merkezi Haber Merkezi
Duran Kalkan'dan endişeli açıklamalar: 'Beklediğimiz açıklama gelmedi'
Yayınlanma:

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin öncülüğünde başlayan açılım sürecine dair gelişmeler, Kandil cephesinde endişe yaratmaya devam ediyor. Duran Kalkan, söz konusu sürece dair kaygılarını dile getirerek, “Türkiye cephesinde çok fazla yeni bir şey görmüyoruz. Karamsar değiliz ama dikkatliyiz,” dedi.

“Gerçekten de bazı çevreler çok somut vaatlerde bulundular. Şubat’ın ortasında açıklama yapılacağı söylendi. Ama 15 Şubat geçti ve böyle bir açıklama gelmedi. Neden böyle oldu, biz de anlamıyoruz. Fakat şunu net bir şekilde söylemek istiyoruz: Kesinlikle bizden kaynaklanmadı. Böyle vaatler verilip sonuç bu şekilde olamazdı, bu durum doğru değil.”

 PKK’lı Kalkan, MHP lideri Devlet Bahçeli ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın açılım sürecine yönelik tutumlarını da değerlendirdi. Bahçeli'nin etkisinin azaldığını, AK Parti cephesinden ise henüz bir ilerleme görmediklerini belirtti.

“Devlet Bahçeli'nin bir ciddiyeti vardı, savaşın tarafıydı. Ama şu an Bahçeli’nin de çok fazla gücü yok gibi görünüyor. Etkisi var ama fiiliyatta uygulamalar tamamen AKP ve Erdoğan’ın elinde. AK Parti cephesinde olumlu bir gelişme göremiyoruz, mevcut durum değişmiyor.”
Erzurum'da deprem meydana geldi!Erzurum'da deprem meydana geldi!Yurt

Kaynak: Ulusal Kanal Haber Merkezi

duran kalkan pkk
Günün Manşetleri
Ölü sayısı 65’e yükseldi
Ulusal Kanal, dijital atılımı ile 1 milyon aboneye ulaştı
İstanbul'da bu gece zorlu olacak!
Bakanlık’tan "kayıp çocuk" haberlerine açıklama
Ekrem İmamoğlu hakkında sahte diploma iddiasına soruşturma!
Uzmanlar aşı ve hijyen uyarısı yapıyor!
FETÖ’nün döner zinciri ağı çöktü
1,6 milyon hız ihlali yapıldı, denetimler artıyor
Pençe-Kilit Bölgesinde 12 terörist etkisiz hale getirildi
İstanbul’da sınav ve kurslar ertelendi
Çok Okunanlar
İhtiyaç kredisine zam geldi! 36 ay vadeli 125 bin TL’nin aylık ödeme tutarları belli oldu İhtiyaç kredisine zam geldi! 36 ay vadeli 125 bin TL’nin aylık ödeme tutarları belli oldu
Altın fiyatlarında dalgalanma devam ediyor: Gram, çeyrek ve yarım altın ne kadar oldu? Altın fiyatlarında dalgalanma devam ediyor: Gram, çeyrek ve yarım altın ne kadar oldu?
2008 öncesi sigortalılara emeklilik müjdesi! 2008 öncesi sigortalılara emeklilik müjdesi!
Ramazan’a özel dev kampanyalar! İşte marketlerdeki fırsatlar Ramazan’a özel dev kampanyalar! İşte marketlerdeki fırsatlar
Akaryakıta gece yarısı zammı! Akaryakıta gece yarısı zammı!