Atatürk Cumhuriyeti'nin yılmaz savunucularından, Vatan Partisinin kurmaylarından Dursun Karadağ son yolculuğuna uğurlandı. 65 yaşında geçirdiği kalp krizi sonrası hayatını kaybeden Karadağ, memleketi Hacıbektaş'ta toprağa verildi. Cenaze törenine Karadağ'ın ailesi, sevenleri ve çok sayıda Vatan Partisi üyesi katıldı.

"Bozkır süvarisi" Dursun Karadağ'a veda edildi.



Vatan Partisi kurmaylarından Dursun Karadağ, memleketinde son yolculuğuna uğurlandı.

Vatan Partisi Merkez Karar Kurulu ve Örgütlenme Bürosu Üyesi Kırşehir İl Başkanı Karadağ için, Nevşehir'in Hacıbektaş ilçesine bağlı İlicek Köyü'nde tören düzenlendi.



Karadağ'ın tabutunun üzerinde Türk Bayrağı, Vatan Partisi flamsı ve Aydınlık gazetesi vardı.



Törene Dursun Karadağ'ın yakınları ile köy halkı katıldı. Ayrıca zorlu hava şartlarına rağmen Türkiye'nin dört bir yanından Karadağ'ın sevenleri de törene katıldı.



Dursun Karadağ'ı mücadele arkadaşları son yolculuğunda yalnız bırakmadı. Türkiye'nin dört bir yanından katılım sağladılar.



1954 doğumlu Karadağ, ömrünün yarısından fazlasını bağımsız, çağdaş, başı dik bir Türkiye kurmak için adadı. Vatan Partisi Genel Sekreteri Utku Reyhan, Karadağ'ın töreninde tam bağımsız Türkiye'yi kuracaklarının sözünü verdi.



Reyhan törende, Vatan Partisi lideri Doğu Perinçek'in Aydınlık gazetesindeki köşesinde Dursun Karadağ için kaleme aldığı "Bozkırın Mayası" başlıklı yazıyı da okudu.



Ankara Ulusal Gönüllüleri Sorumlusu Suzan Karadağ’ın eşi Dursun Karadağ, 2 çocuk babası ve 5 torun dedesiydi. Ulusal Kanal'ın ortaklarından da olan Karadağ, 1988’te Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikasının kuruluş kadrosunda yer aldı. Uzun yıllar kamu çalışanlarının sendikal mücadelesinin önderliğini yaptı.





HABER: GÜRKAN DEMİR

KAMERA: SABRİ KARA

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